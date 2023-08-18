59 минут назад
Новая ставка ЦБ РФ привела к росту необлагаемого дохода для налога по вкладам
Если до конца года Банк России не примет решения снова поднять ставку, то максимальная освобождаемая от налога сумма останется на уровне 120 тысяч рублей.
Подъем ключевой ставки Банка России в 2023 году снизил потенциальную налоговую нагрузку на россиян — изменение показателя приводит к увеличению необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам. С начала года эта сумма уже выросла более чем в полтора раза — с 75 до 120 тыс. руб. вслед за ростом ключевой ставки с 7,5 до 12%. Получить такой доход можно будет, если держать на депозитах не менее 1,3 млн рублей.
Согласно Налоговому кодексу, для расчета налога учитывают процентные доходы физлица по накопительным счетам и депозитам, открытым во всех российских банках (данные об этом сами кредитные организации передадут в ФНС). Речь идет не только о рублевых, но и о валютных сбережениях — в последнем случае процентный доход в валюте конвертируется в рубли по курсу ЦБ РФ на дату начисления процентов.
Налог не распространяется на процентный доход с депозитов, которые клиент получил в наследство, на вклады со ставкой ниже 1% годовых и специальные счета эскроу, которые открываются для расчетов с застройщиками при покупке квартиры в новостройке.
Власти не только дали отсрочку по новому сбору, но и поменяли его формулу расчета. НДФЛ по-прежнему берется с процентных доходов по всем имеющимся у гражданина депозитам, если они превышают необлагаемую базу. Но если до 2022 года необлагаемая сумма зависела от ключевой ставки на 1 января расчетного года, то теперь она привязана к максимальной ставке ЦБ за этот период. Показатель умножается на 1 млн руб., полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, и уже от этого результата берется 13% налога.
Таким образом, при ужесточении денежно-кредитной политики растут не только депозитные ставки и потенциальные доходы вкладчиков, но и необлагаемая новым налогом база.
Налог на процентный доход по депозитам, или изначально «налог на крупные вклады», предложил ввести в 2020 году президент Владимир Путин. Речь шла о дополнительном НДФЛ для тех, кто держит в кредитных организациях вклады на суммы свыше 1 млн руб. Формула расчета налога в итоге получилась другой, и под него попадали депозиты на любую сумму, если доход по ним превышал определенный порог — сумму процентных выплат, которую можно получить при размещении 1 млн руб. под ключевую ставку.
Первым расчетным годом должен был стать 2021 год с выплатами налога в 2022 году. Но на фоне кризиса в экономике и внепланового роста ставки ЦБ до рекордных 20% правительство решило отменить сбор на два года. Таким образом, новый расчетный период для НДФЛ с дохода по вкладам наступил в 2023 году, а выплаты должны состояться в 2024 году.