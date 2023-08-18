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РФ закрыла въезд ряду молдавских официальных лиц

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#политика #Молдавия

В качестве ответной меры Россия решила закрыт въезд в страну ряду официальных лиц Молдавии.

В качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова, - сообщает МИД РФ.

18 августа в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.Дарий, которому заявлен протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии, - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что этот недружественный шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны.

Л.Дарию было сообщено, что в качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в РФ ряду официальных лиц Республики Молдова, - сообщает ведомство.
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#политика #Молдавия

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