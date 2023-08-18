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51 минуту назад
На форуме «Армия» презентовали новую снайперскую винтовку «Астарта»
По тактико-техническим характеристикам "Астарта" превосходит 12,7-миллиметровую снайперскую винтовку ОСВ-96.
Сотрудники холдинга "Высокоточные комплексы" продемонстрировали на форуме "Армия-2023" новую снайперскую винтовку калибра 12,7 мм "Астарта", - передает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
"Сегодня впервые представлена широкой публике наша новая антиматериальная винтовка калибра 12,7 миллиметра "Астарта". По оценке наших специалистов, винтовку можно по совокупности характеристик назвать убийцей известной американской винтовки в этом классе Barrett M82", - отметил представитель компании.
По его словам, "Астарта" настолько же надежна и точна, при этом она легче.
Как уточнил специалист "Высокоточных комплексов", высокая точность обеспечивается в том числе благодаря конструктивному ноу-хау — "зажатому" стволу.
"При переводе режима огня из автоматического в одиночный достигается точность, сопоставимая с винтовками с продольно скользящим затвором", — рассказали в холдинге.
Кроме того, "Астарта" превосходит Barrett по культуре производства, - подчеркивает разработчик.
Представители компании отметили, что на испытаниях "Астарта" показала точность в четыре раза выше Barrett, уложив группу из пяти выстрелов со 100 метров в круг 1,5 сантиметра. Для Barrett этот показатель составил шесть сантиметров.
В холдинге пояснили, что цена двух винтовок на сегодняшний день сопоставима.
В западной классификации подобные винтовки называются антиматериальными, так как могут поражать легкобронированную технику, сооружения и другие материальные цели противника.
Выставка проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке.
"Сегодня впервые представлена широкой публике наша новая антиматериальная винтовка калибра 12,7 миллиметра "Астарта". По оценке наших специалистов, винтовку можно по совокупности характеристик назвать убийцей известной американской винтовки в этом классе Barrett M82", - отметил представитель компании.
По его словам, "Астарта" настолько же надежна и точна, при этом она легче.
Как уточнил специалист "Высокоточных комплексов", высокая точность обеспечивается в том числе благодаря конструктивному ноу-хау — "зажатому" стволу.
"При переводе режима огня из автоматического в одиночный достигается точность, сопоставимая с винтовками с продольно скользящим затвором", — рассказали в холдинге.
Кроме того, "Астарта" превосходит Barrett по культуре производства, - подчеркивает разработчик.
Представители компании отметили, что на испытаниях "Астарта" показала точность в четыре раза выше Barrett, уложив группу из пяти выстрелов со 100 метров в круг 1,5 сантиметра. Для Barrett этот показатель составил шесть сантиметров.
В холдинге пояснили, что цена двух винтовок на сегодняшний день сопоставима.
В западной классификации подобные винтовки называются антиматериальными, так как могут поражать легкобронированную технику, сооружения и другие материальные цели противника.
Выставка проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке.