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В РФ подорожают алкогольные напитки

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#экономика #алкоголь #цены

В скором времени в России ожидается повышение цен на вино и коньяк.

К концу сентября цены на вино и коньяк в России вырастут на 4-5%, что связано с ростом стоимости сопутствующей продукции, - сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.

Подчеркивается, что грядущее подорожание не связано с западными санкциями или другими геополитическими причинами.

Речь идет о подорожании бумаги, пленок, бутылок и других материалов, которые необходимы производителям. Также влияют сроки и цены деталей для оборудования, увеличивающиеся из-за западных санкций, - пишет Lenta.ru.

Уточняется, что производители и ретейлеры конфликтуют из-за стоимости поставок. Первые давно хотят поднять отпускные цены из-за роста расходов, но вторые называют причину необоснованной и указывают на имеющиеся договоры.

В результате заводы продолжают отгружать вино и коньяк по ценам, которые им невыгодны, потому что штраф за срыв поставок приведет еще к большим проблемам.
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#экономика #алкоголь #цены

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