В России
сегодня, 13:04
В РФ подорожают алкогольные напитки
В скором времени в России ожидается повышение цен на вино и коньяк.
К концу сентября цены на вино и коньяк в России вырастут на 4-5%, что связано с ростом стоимости сопутствующей продукции, - сообщает Baza со ссылкой на собственные источники.
Подчеркивается, что грядущее подорожание не связано с западными санкциями или другими геополитическими причинами.
Речь идет о подорожании бумаги, пленок, бутылок и других материалов, которые необходимы производителям. Также влияют сроки и цены деталей для оборудования, увеличивающиеся из-за западных санкций, - пишет Lenta.ru.
Уточняется, что производители и ретейлеры конфликтуют из-за стоимости поставок. Первые давно хотят поднять отпускные цены из-за роста расходов, но вторые называют причину необоснованной и указывают на имеющиеся договоры.
В результате заводы продолжают отгружать вино и коньяк по ценам, которые им невыгодны, потому что штраф за срыв поставок приведет еще к большим проблемам.
Подчеркивается, что грядущее подорожание не связано с западными санкциями или другими геополитическими причинами.
Речь идет о подорожании бумаги, пленок, бутылок и других материалов, которые необходимы производителям. Также влияют сроки и цены деталей для оборудования, увеличивающиеся из-за западных санкций, - пишет Lenta.ru.
Уточняется, что производители и ретейлеры конфликтуют из-за стоимости поставок. Первые давно хотят поднять отпускные цены из-за роста расходов, но вторые называют причину необоснованной и указывают на имеющиеся договоры.
В результате заводы продолжают отгружать вино и коньяк по ценам, которые им невыгодны, потому что штраф за срыв поставок приведет еще к большим проблемам.