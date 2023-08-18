Общество

сегодня, 12:58

35 автомобилей с излишней тонировкой остановили автоинспекторы на площади Революции

6 566
#тонировка
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35 автомобилей с излишней тонировкой остановили автоинспекторы на площади Революции

17 августа на площади Революции четыре наряда ДПС останавливали автомобили с излишней тонировкой. Сегодня полицейские рассказали о результатах рейда. 

Оказалось, что за день автоинспекторы выявили тридцать пять нарушений тонировки автомобилей, причем трем из остановленных водителей ранее выдавалось требование об устранении нарушения, которое они не исполнили в установленный срок.

«Светопропускание стекол у всех нарушителей оказалось разным, но были и абсолютные рекордсмены, стекла автомобилей которых пропускали свет всего на четыре процента из не менее 70% допустимых. Причем некоторые водители также наглухо затонировали и лобовые стекла своих машин», — рассказали в полиции. 


6 566
#тонировка
2

Комментарии (6)

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Так как есть

30 минут назад
Сегодня проезжал мимо, смотрю взял у ГИБДД бумажку какой то стеснительный ( видимо боится что его увидят в машине) отъезжает в наглухо затонированной машине, в том числе и лобовое, смысл этого рейда как приехал затонированный так и уехал, а надо машину на стоянку а стеснительного лишить прав и свободы года на 3, что бы знал где обои клеить !
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12345

38 минут назад
По манеду вечерком покатались бы, мотоциклистов ловили бы
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Гулливер

54 минуты назад
А-а-а-а-а, таких как ты можно и за очки)
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А-а-а-а-а

57 минут назад
Скоро, за солнцезащитные очки будут наказывать?
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Гость

сегодня, 13:28
Пусть гибдд ловит «музыкантов», а еще проведет рейд среди автобусов которые используют звуковой сигнал! На ул. Советской как в нью-дели.
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Гость.

сегодня, 13:11
Рейд надо проводить с 7:30 до 10 на ул Ленина, Гагарина, или возле ЛГПУ. Когда наши господа едут на работу.
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