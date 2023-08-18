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35 автомобилей с излишней тонировкой остановили автоинспекторы на площади Революции
17 августа на площади Революции четыре наряда ДПС останавливали автомобили с излишней тонировкой. Сегодня полицейские рассказали о результатах рейда.
«Светопропускание стекол у всех нарушителей оказалось разным, но были и абсолютные рекордсмены, стекла автомобилей которых пропускали свет всего на четыре процента из не менее 70% допустимых. Причем некоторые водители также наглухо затонировали и лобовые стекла своих машин», — рассказали в полиции.
Так как есть
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