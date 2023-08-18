35 автомобилей с излишней тонировкой остановили автоинспекторы на площади Революции

17 августа на площади Революции четыре наряда ДПС останавливали автомобили с излишней тонировкой. Сегодня полицейские рассказали о результатах рейда.

Оказалось, что за день автоинспекторы выявили тридцать пять нарушений тонировки автомобилей, причем трем из остановленных водителей ранее выдавалось требование об устранении нарушения, которое они не исполнили в установленный срок.



«Светопропускание стекол у всех нарушителей оказалось разным, но были и абсолютные рекордсмены, стекла автомобилей которых пропускали свет всего на четыре процента из не менее 70% допустимых. Причем некоторые водители также наглухо затонировали и лобовые стекла своих машин», — рассказали в полиции.





