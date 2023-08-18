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51 минуту назад
В Волгоградской области трое детей погибли в ДТП
Трое детей и один взрослый погибли в ДТП под Волгоградом.
Три ребенка и мужчина погибли в результате ДТП на трассе Р-22 "Каспий" в Волгоградской области.
По предварительным данным, накануне вечером, в 22.55 на 809 км. автодороги Р-22 "Каспий" 44-летний водитель, управляя автомобилем "Хендэ", двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовиком "МАН" под управлением 54-летнего водителя, после чего совершил столкновение с еще одним грузовым автомобилем "Вольво" под управлением 62-летнего водителя, - говорится в сообщении УМВД по региону.
В результате ДТП водитель, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры автомобиля "Хендэ" погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу.
По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сейчас назначены экспертизы для установки всех обстоятельств происшествия.
По предварительным данным, накануне вечером, в 22.55 на 809 км. автодороги Р-22 "Каспий" 44-летний водитель, управляя автомобилем "Хендэ", двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовиком "МАН" под управлением 54-летнего водителя, после чего совершил столкновение с еще одним грузовым автомобилем "Вольво" под управлением 62-летнего водителя, - говорится в сообщении УМВД по региону.
В результате ДТП водитель, 14-летний, 11-летняя и 4-летний пассажиры автомобиля "Хендэ" погибли на месте происшествия, 36-летняя пассажирка легкового автомобиля доставлена в больницу.
По факту ДТП правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сейчас назначены экспертизы для установки всех обстоятельств происшествия.