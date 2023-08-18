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сегодня, 11:27

В Новороссийске возник пожар в грузовом терминале

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#пожар #терминал

Площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. В тушении огня задействованы 42 спасателя и 14 единиц техники.

Спасателям удалось локализовать пожар в грузовом терминале Новороссийска, где загорелись деревянные палеты.

Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Краснодарском крае на площади 1300 кв. м, - говорится в сообщении ведомства.

Горят деревянные паллеты в грузовом терминале Новороссийского морского торгового порта. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, - уточняется в сообщении.

Отмечается, что открытое горение ликвидировано. Тушение продолжается.

На месте работают 27 специалистов и 10 единиц техники МЧС России.
22
#пожар #терминал

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