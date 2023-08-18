В России
сегодня, 11:27
В Новороссийске возник пожар в грузовом терминале
Площадь пожара составила 1,3 тысячи квадратных метров. В тушении огня задействованы 42 спасателя и 14 единиц техники.
Спасателям удалось локализовать пожар в грузовом терминале Новороссийска, где загорелись деревянные палеты.
Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Краснодарском крае на площади 1300 кв. м, - говорится в сообщении ведомства.
Горят деревянные паллеты в грузовом терминале Новороссийского морского торгового порта. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, - уточняется в сообщении.
Отмечается, что открытое горение ликвидировано. Тушение продолжается.
На месте работают 27 специалистов и 10 единиц техники МЧС России.
Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Краснодарском крае на площади 1300 кв. м, - говорится в сообщении ведомства.
Горят деревянные паллеты в грузовом терминале Новороссийского морского торгового порта. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, - уточняется в сообщении.
Отмечается, что открытое горение ликвидировано. Тушение продолжается.
На месте работают 27 специалистов и 10 единиц техники МЧС России.