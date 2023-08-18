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51 минуту назад

Президент РФ поручил сохранять детские пособия при росте доходов семьи

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#пособия #выплаты #дети

Также российский лидер поручил сохранить право для родителей получать ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплаты ежемесячных пособий на детей, в том числе если доходы трудоспособных членов семьи растут во время получения выплат. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Глава государства также поручил правительству обеспечить внесение поправок в правовые акты, которые позволят сохранить права на получение ежемесячных пособий по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства для родителей или опекунов, если у них есть частичная занятость.

Поручения даны по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Они должны быть выполнены до 1 октября 2023 года. Ответственными за их выполнения назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.

Единое пособие — мера социальной поддержки для родителей и беременных женщин, которая с 1 января 2023 года объединила прежние социальные выплаты на детей. С 2024 года власти хотят заменить единым пособием все ежемесячные выплаты, которые назначаются семьям с детьми до 17 лет включительно, - пишет "Ъ".

Уточняется, что в 2024 году на выплаты выделят 1,61 трлн рублей, в 2025-м — 1,72 трлн рублей, а в 2026-м — 1,86 трлн рублей. Расходы федерального бюджета на выплаты вырастут в среднем на 35% по сравнению с 2023 годом.
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#пособия #выплаты #дети

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