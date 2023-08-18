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Собянин заявил об уничтожении беспилотника над Москвой

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#беспилотники #атака

В Москве силами ПВО уничтожен беспилотник. В Минобороны уточнили, что попытка атаки дрона произошла около 04.00 утра.

Ночью 18 августа при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, - сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Он уточнили, что обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы.

Экстренные службы, в свою очередь, сообщили, что падение беспилотника привело к повреждению 20 квадратных метров фасада одноэтажного павильона, - передает РИА Новости.

В Минобороны уточнили, что попытка атаки дрона произошла около 04.00 утра. После воздействия средств ПВО беспилотник изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной, но жертв и возгораний в результате этого нет, - отметили в министерстве.

В ночь на 10 августа над Одинцовским районом Подмосковья сбили дрон. По информации Минобороны, попытка теракта не привела к пострадавшим и разрушениям.
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#беспилотники #атака

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