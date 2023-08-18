В России
16 минут назад
Минобороны РФ подтвердило падение беспилотника в центре Москвы
Украинский беспилотник, пытавшийся ночью атаковать объекты в Москве и Подмосковье, после воздействия средств ПВО изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной столицы, жертв и возгораний нет, сообщает Коммерсант со ссылкой Минобороны России.
"БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что атака по объектам в Москве и Московской области была предпринята около 4:00 по московскому времени.
По словам господина Собянина, значимых разрушений зданию Экспоцентра не нанесли. «Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы»,— написал он в Telegram.
В экстренных службах сообщили, что в одном из павильонов Экспоцентра, находящегося на набережной у «Москва-Сити», частично обрушилась наружная стена. Площадь обрушения — около 30 кв. м.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что Краснопресненскую набережную перекрыли. Закрывали воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, несколько рейсов было отложено.
"БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что атака по объектам в Москве и Московской области была предпринята около 4:00 по московскому времени.
По словам господина Собянина, значимых разрушений зданию Экспоцентра не нанесли. «Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы»,— написал он в Telegram.
В экстренных службах сообщили, что в одном из павильонов Экспоцентра, находящегося на набережной у «Москва-Сити», частично обрушилась наружная стена. Площадь обрушения — около 30 кв. м.
Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что Краснопресненскую набережную перекрыли. Закрывали воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, несколько рейсов было отложено.