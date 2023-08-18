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23 минуты назад
Мальчик утонул в Ладожском озере в Карелии
Трагедия произошла в Питкярантском районе Карелии. На Ладожском озере утонул ребенок.
По предварительным данным, мальчику было около 10 лет, пишет «Mосковский Kомсомолец».
К месту ЧП были вызваны врачи скорой помощи. Но спасти ребенка не удалось.
На месте работали следователи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
По предварительным данным, мальчику было около 10 лет, пишет «Mосковский Kомсомолец».
К месту ЧП были вызваны врачи скорой помощи. Но спасти ребенка не удалось.
На месте работали следователи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.