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23 минуты назад

Мальчик утонул в Ладожском озере в Карелии

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Трагедия произошла в Питкярантском районе Карелии. На Ладожском озере утонул ребенок.

По предварительным данным, мальчику было около 10 лет, пишет «Mосковский Kомсомолец».

К месту ЧП были вызваны врачи скорой помощи. Но спасти ребенка не удалось.

На месте работали следователи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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