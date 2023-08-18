После столкновения с «Хендаем» на трассе «Дон» перевернулся «ВАЗ»

Водитель «ВАЗа» госпитализирован.

Вечером 17 августа в Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «ВАЗ-2110» под управлением 41-летнего мужчины и «Хендай» с 68-летним водителем. После удара «ВАЗ» перевернулся. В аварии пострадал водитель «десятки» – его госпитализировали.Еще одна авария вчера утром произошла в Липецке: на улице Водопьянова автомобиль «Мазда» под управлением 41-летнего мужчины столкнулся с автобусом. В ДТП получила травму 61-летняя пассажирка автобуса: женщине оказали медицинскую помощь.«17 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3417 нарушения правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены семеро водителей, за неиспользование ремней безопасности – 107. С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3086 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», – сообщает УГИБДД по Липецкой области.

Кроме того автоинспекторы зарегистрировали 25 аварий, которые обошлись без пострадавших.