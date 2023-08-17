«Он выставил ноги и что-то делает»: на тамбовской трассе снова собирается пробка

Очевидцы сообщают о новой пробке в районе Сселковской развязки со стороны Липецка.

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По словам водителей, полоса по направлению из Липецка перекрыта строительной техникой, для движения осталась только полоса, ведущая в город.— В нашей полосе встал то ли кран, то ли подъемник. Он ноги вставил, и стоит что-то делает. Водители уже вышли из-за руля, так как поток из города полностью встал, — рассказал очевидец.В то же время управление дорог и транспорта Липецкой области опровергло сегодня ближе к вечеру информацию о возобновленном на сселковской развязке реверсивном движении.«Некоторые местные каналы публикуют непроверенную информацию о том, что на трассе Орёл-Тамбов в районе поворота на Ссёлки якобы снова введено реверсивное движение, и что водителей ожидает очередной транспортный коллапс. Не ждите. На самом деле, по сообщению исполнителя работ, ремонт покрытия завершен досрочно, и сегодня-завтра с моста уберут все ограничивающие блоки», — сказано в официальном телеграм-канале ведомства.Напомним, что 9 и 10 августа под Липецком на дорожной развязке трассы Р-119 в районе 306-го километра из-за ремонта моста, на ктором осталась для проезда только одна полоса, образовывались серьезные заторы. Ситуация стабилизировалось после возвращения двухполосного движения.