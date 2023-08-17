сегодня, 17:21
Завтра жара в Липецкой области перешагнет отметку в 33 градуса
В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.
В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем она составит от +29 до +31 градуса.
День 18 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 5 градусов тепла.
Ник.
КвадраБот Максим