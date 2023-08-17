Завтра жара в Липецкой области перешагнет отметку в 33 градуса

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 августа в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +13 до +18 градусов, днем температура воздуха составит от +28 до +33 градусов.



В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем она составит от +29 до +31 градуса.



День 18 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 5 градусов тепла.



