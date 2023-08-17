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Завтра жара в Липецкой области перешагнет отметку в 33 градуса

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#жара
Завтра жара в Липецкой области перешагнет отметку в 33 градуса

В ближайшие трое суток Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-24 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 августа в Липецкой области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +13 до +18 градусов, днем температура воздуха составит от +28 до +33 градусов. 

В Липецке небольшая облачность, без осадков. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем она составит от +29 до +31 градуса.

День 18 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 5 градусов тепла. 

2 339
#жара

Комментарии (2)

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Ник.

18 минут назад
КвадраБот Максим, Жара в печенках. Сидит! Надоело лето!
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КвадраБот Максим

40 минут назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили бы под тридцать !!
ответить
Зачем Липецку Александр Невский?
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Зачем Липецку Александр Невский?
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