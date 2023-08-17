«Ростелеком» обеспечил интернетом фестиваль «Джаз на Зелёном острове»

«Ростелеком» выступил телекоммуникационным партнером джазового фестиваля, прошедшего 12 августа в Липецке на площадке общественного пространства «Остров Зелёный».

». Специалисты провайдера настроили оптические каналы связи пропускной способностью более 100 Мбит/с, обеспечив возможность прямой видеотрансляции концерта в соцсетях и на ТВ. Кроме того, «Ростелеком» развернул Wi-Fi-сеть в пресс-центре.

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области:

«Фестиваль “Джаз на Зеленом острове” проводится в Липецке уже второй год. На его площадку “стекаются” музыкальные звезды всероссийской величины, и мы заинтересованы в том, чтобы к событию приобщилось как можно больше зрителей. Благодаря качественному интернет-соединению в августе праздник музыки стал доступен тем, кто не смог лично здесь побывать.



Кроме того, «Ростелеком» организовал видеонаблюдение у входных рамок на Острове, установив мобильные системы с восемью камерами. Изображения с них по защищенным каналам передавались на региональную платформу. Доступ к трансляциям и записям получили представители областного правительства и органов правопорядка.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«За последние три года наша компания значительно обновила и расширила оптоволоконные сети в городских пространствах Липецка. Эти работы позволили организовать стационарное видеонаблюдение и точки доступа Wi-Fi. Более того, созданная цифровая инфраструктура стала базой для подключения любого оборудования, необходимого во время общественных мероприятий, в парках и на набережных. Только в этом году наши технологии помогли провести уже 10 крупных городских событий на самом высоком уровне».

Подробнее о сервисах «Ростелекома» для корпоративных клиентов можно узнать на сайте компании.

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