Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: высаженная из автобуса девочка, новый директор аэропорта и вакцинация от гриппа

3 528
#вечЁрка #общественный транспорт #аэропорт #грипп
Липецкая вечЁрка: высаженная из автобуса девочка, новый директор аэропорта и вакцинация от гриппа

Сегодня, 17 августа, прокуратура наказала перевозчика за высаженную из автобуса девочку, стало известно имя нового директора аэропорта «Липецк», и главный санитарный врач региона предписал предприятиям вакцинировать от гриппа не менее 75% сотрудников.

Прокуратура вступилась за 14-летнюю девочку, которую водитель муниципального автопредприятия высадил из автобуса маршрута № 8. Причем она не отказывалась платить за проезд, а  не смогла этого сделать из-за сломанного терминала.

Прокуратура внесла представление в адрес МУП «Липецкпассажиртранс» с требованием соблюдать законодательство и следить за работой терминалов.

Новость собрала более полусотни комментариев. Причем далеко не все возмущались действиями водителя.

— Знакомых запускают даже себе в кабину, а детей вышвыривают, — пожаловалась Липа.

— Водители маршруток уже давно вошли как символы алчности и нарушителей ПДД, — добавил Липчанин.

— Стали наглеть, многие намеренно не пополняют баланс карт, что бы ездить бесплатно. Даже по 13-15 летним рекомендация не высаживать есть, но это не закон о том, чтобы возить бесплатно, пусть тогда мэрия выделяет детям карты. Дети проедут бесплатно, приложив карту, а область оплатит перевозчикам поездку, — заметил Павел.

— А что делать с невоспитанным детьми, которые мало того, что едут бесплатно, так ещё и ведут себя в автобусе, хлеще чем обезьяны в зоопарке? Заходят компаниями по 5-6 человек и гогочут на весть автобус, без мата слово не услышишь. Раз стерплю, на второй буду лично выпинывать, — заявил Пассажир.

— Пассажир, а взрослых матерщинников выпинывать не хотите? Или только на детях силушку демонстрируете? — спросил О.

— Любая система может дать сбой. Родители должны это знать. И дать своему ребёнку 100 рублей на этот случай, сбоя системы никто не запрещает. Так, может, это проблема родителей, а не водителей? Сейчас каникулы, некоторые дети, пока родители на работе, едут на речку. Тоже с картой в стоп листе. Господа, жалующиеся на водителей, приходите туда работать. Будете возить всех детей бесплатно, а точнее на свою зарплату, если у вас её хватит, но это вряд ли, — написала Дана.

— Считаю — на время учебного года все школьники любого возраста должны ездить бесплатно или хотя бы со скидкой, а не только льготники, — внес предложение Гость.

В международном аэропорте «Липецк» сменился директор. Любопытно, что один военный летчик Юрий Грицаенко сменил другого военного летчика — Юрия Сушкова. И оба знаменитости. Юрий Сушков был начальником Липецкого авиацентра, а Юрий Грицаенко в марте 2009 года пилотировал фронтовой бомбардировщик Су-34, в кабине которого находился тогдашний президент страны Дмитрий Медведев.



Стоит напомнить, что Липецкий аэропорт с начала СВО фактически не работает, однако его может ждать большое будущее. Минтранс планирует потратить три миллиарда рублей на обновление рулежной дорожки, перрона, площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, патрульной дороги, а также ограждения. На территории аэропорта должен появиться перрон на пять мест стоянки воздушных судов, аварийно-спасательная станция и очистные сооружения.

К тому же аэропорт на 30 лет сдали в аренду группе компаний «Аэрофьюэлз», которая планирует полностью перестроить здание аэровокзала и инвестировать в воздушную гавань Липецка 500 миллионов рублей.

— Даешь новую линию: Аэропорт — Тербуны! — посмеялся читатель, подписавшийся Воздушное метро Пипецка.

Главный санитарный врач области Владимир Коротков сегодня выпустил предписание о том, чтобы руководители предприятий вакцинировали от гриппа не менее 75% работников.

Пойти на такие меры он решил из-за того, что в прошлом холодном сезоне был всплеск заболеваемости гриппом. С ноября 2022 года по май 2023 года в Липецкой области выявлено 748 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что более чем в пять раз больше чем в сезоне 2021–2022 годов (139 подтвержденных случаев). Три человека от гриппа умерли — все они были непривитыми.

При этом в региональном Роспотребнадзоре уточнили, что такие меры не являются уникальными. Руководитель управления накануне неблагоприятного эпидсезона периодически выпускает подобные предписания.

Погода снова не дает расслабиться. Завтра в Липецке до +31 градуса!

25 лет назад в России случился дефолт. GOROD48 вспомнил, как экономический кризис начинался в Липецке, смотрите архивное видео телекомпании ТВК.
3 528
#вечЁрка #общественный транспорт #аэропорт #грипп

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А

8 минут назад
Оплату проезда никто не отменял, в магазине попробуйте не оплатить,
ответить

Электорат

24 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
ответить

Epic

сегодня, 20:31
Ру 48, вы не могли бы поднять тему транспорта на своем сайте маршруты 12 и 24 очень часто невыполняют рейсы.
ответить
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
138
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

Еще в рубрике

«Он выставил ноги и что-то делает»: на тамбовской трассе снова собирается пробка
#пробка #затор #ремонт дорог
2
«Он выставил ноги и что-то делает»: на тамбовской трассе снова собирается пробка

сегодня, 17:20

Общество
В горсовете не поверили во вкусное питание для школьников при 30% падения цены контрактов
#школьное питание
6
В горсовете не поверили во вкусное питание для школьников при 30% падения цены контрактов

сегодня, 17:01

Общество
25 лет назад в России произошел дефолт: как это было в Липецке
#дефолт 1998
43
25 лет назад в России произошел дефолт: как это было в Липецке

сегодня, 16:35

Общество
За порчу общедомового имущества теперь могут заставить платить нарушителей
#вандализм #ЖКХ
15
За порчу общедомового имущества теперь могут заставить платить нарушителей

сегодня, 16:23

Общество
Имя писателя Баюканского предложили присвоить одной из липецких улиц
#Анатолий Баюканский
15
Имя писателя Баюканского предложили присвоить одной из липецких улиц

сегодня, 15:18

Общество
Предприятиям предписано вакцинировать от гриппа не менее 75% работников
#вакцинация #грипп
32
Предприятиям предписано вакцинировать от гриппа не менее 75% работников

сегодня, 15:10

Общество