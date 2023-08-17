Липецкая вечЁрка: высаженная из автобуса девочка, новый директор аэропорта и вакцинация от гриппа

Сегодня, 17 августа, прокуратура наказала перевозчика за высаженную из автобуса девочку, стало известно имя нового директора аэропорта «Липецк», и главный санитарный врач региона предписал предприятиям вакцинировать от гриппа не менее 75% сотрудников.





Прокуратура внесла представление в адрес МУП «Липецкпассажиртранс» с требованием соблюдать законодательство и следить за работой терминалов.



Новость собрала более полусотни комментариев. Причем далеко не все возмущались действиями водителя.



— Знакомых запускают даже себе в кабину, а детей вышвыривают, — пожаловалась Липа.



— Водители маршруток уже давно вошли как символы алчности и нарушителей ПДД, — добавил Липчанин.



— Стали наглеть, многие намеренно не пополняют баланс карт, что бы ездить бесплатно. Даже по 13-15 летним рекомендация не высаживать есть, но это не закон о том, чтобы возить бесплатно, пусть тогда мэрия выделяет детям карты. Дети проедут бесплатно, приложив карту, а область оплатит перевозчикам поездку, — заметил Павел.



— А что делать с невоспитанным детьми, которые мало того, что едут бесплатно, так ещё и ведут себя в автобусе, хлеще чем обезьяны в зоопарке? Заходят компаниями по 5-6 человек и гогочут на весть автобус, без мата слово не услышишь. Раз стерплю, на второй буду лично выпинывать, — заявил Пассажир.



— Пассажир, а взрослых матерщинников выпинывать не хотите? Или только на детях силушку демонстрируете? — спросил О.



— Любая система может дать сбой. Родители должны это знать. И дать своему ребёнку 100 рублей на этот случай, сбоя системы никто не запрещает. Так, может, это проблема родителей, а не водителей? Сейчас каникулы, некоторые дети, пока родители на работе, едут на речку. Тоже с картой в стоп листе. Господа, жалующиеся на водителей, приходите туда работать. Будете возить всех детей бесплатно, а точнее на свою зарплату, если у вас её хватит, но это вряд ли, — написала Дана.



— Считаю — на время учебного года все школьники любого возраста должны ездить бесплатно или хотя бы со скидкой, а не только льготники, — внес предложение Гость.



В международном аэропорте «Липецк»







Стоит напомнить, что Липецкий аэропорт с начала СВО фактически не работает, однако его может ждать большое будущее. Минтранс планирует потратить три миллиарда рублей на обновление рулежной дорожки, перрона, площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, патрульной дороги, а также ограждения. На территории аэропорта должен появиться перрон на пять мест стоянки воздушных судов, аварийно-спасательная станция и очистные сооружения.



К тому же аэропорт на 30 лет сдали в аренду группе компаний «Аэрофьюэлз», которая планирует полностью перестроить здание аэровокзала и инвестировать в воздушную гавань Липецка 500 миллионов рублей.



— Даешь новую линию: Аэропорт — Тербуны! — посмеялся читатель, подписавшийся Воздушное метро Пипецка.



Главный санитарный врач области Владимир Коротков сегодня выпустил предписание о том, чтобы руководители предприятий вакцинировали от гриппа



Пойти на такие меры он решил из-за того, что в прошлом холодном сезоне был всплеск заболеваемости гриппом. С ноября 2022 года по май 2023 года в Липецкой области выявлено 748 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что более чем в пять раз больше чем в сезоне 2021–2022 годов (139 подтвержденных случаев). Три человека от гриппа умерли — все они были непривитыми.



При этом в региональном Роспотребнадзоре уточнили, что такие меры не являются уникальными. Руководитель управления накануне неблагоприятного эпидсезона периодически выпускает подобные предписания.



Погода снова не дает расслабиться. Завтра в Липецке до +31 градуса!



25 лет назад в России случился дефолт. GOROD48 вспомнил, как экономический кризис начинался в Липецке, смотрите Прокуратура вступилась за 14-летнюю девочку, которую водитель муниципального автопредприятия высадил из автобуса маршрута № 8. Причем она не отказывалась платить за проезд, а не смогла этого сделать из-за сломанного терминала.Прокуратура внесла представление в адрес МУП «Липецкпассажиртранс» с требованием соблюдать законодательство и следить за работой терминалов.Новость собрала более полусотни комментариев. Причем далеко не все возмущались действиями водителя.— Знакомых запускают даже себе в кабину, а детей вышвыривают, — пожаловалась— Водители маршруток уже давно вошли как символы алчности и нарушителей ПДД, — добавил— Стали наглеть, многие намеренно не пополняют баланс карт, что бы ездить бесплатно. Даже по 13-15 летним рекомендация не высаживать есть, но это не закон о том, чтобы возить бесплатно, пусть тогда мэрия выделяет детям карты. Дети проедут бесплатно, приложив карту, а область оплатит перевозчикам поездку, — заметил— А что делать с невоспитанным детьми, которые мало того, что едут бесплатно, так ещё и ведут себя в автобусе, хлеще чем обезьяны в зоопарке? Заходят компаниями по 5-6 человек и гогочут на весть автобус, без мата слово не услышишь. Раз стерплю, на второй буду лично выпинывать, — заявил— Пассажир, а взрослых матерщинников выпинывать не хотите? Или только на детях силушку демонстрируете? — спросил— Любая система может дать сбой. Родители должны это знать. И дать своему ребёнку 100 рублей на этот случай, сбоя системы никто не запрещает. Так, может, это проблема родителей, а не водителей? Сейчас каникулы, некоторые дети, пока родители на работе, едут на речку. Тоже с картой в стоп листе. Господа, жалующиеся на водителей, приходите туда работать. Будете возить всех детей бесплатно, а точнее на свою зарплату, если у вас её хватит, но это вряд ли, — написала— Считаю — на время учебного года все школьники любого возраста должны ездить бесплатно или хотя бы со скидкой, а не только льготники, — внес предложениеВ международном аэропорте «Липецк» сменился директор . Любопытно, что один военный летчик Юрий Грицаенко сменил другого военного летчика — Юрия Сушкова. И оба знаменитости. Юрий Сушков был начальником Липецкого авиацентра, а Юрий Грицаенко в марте 2009 года пилотировал фронтовой бомбардировщик Су-34, в кабине которого находился тогдашний президент страны Дмитрий Медведев.Стоит напомнить, что Липецкий аэропорт с начала СВО фактически не работает, однако его может ждать большое будущее. Минтранс планирует потратить три миллиарда рублей на обновление рулежной дорожки, перрона, площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, патрульной дороги, а также ограждения. На территории аэропорта должен появиться перрон на пять мест стоянки воздушных судов, аварийно-спасательная станция и очистные сооружения.К тому же аэропорт на 30 лет сдали в аренду группе компаний «Аэрофьюэлз», которая планирует полностью перестроить здание аэровокзала и инвестировать в воздушную гавань Липецка 500 миллионов рублей.— Даешь новую линию: Аэропорт — Тербуны! — посмеялся читатель, подписавшийсяГлавный санитарный врач области Владимир Коротков сегодня выпустил предписание о том, чтобы руководители предприятий вакцинировали от гриппа не менее 75% работников. Пойти на такие меры он решил из-за того, что в прошлом холодном сезоне был всплеск заболеваемости гриппом. С ноября 2022 года по май 2023 года в Липецкой области выявлено 748 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что более чем в пять раз больше чем в сезоне 2021–2022 годов (139 подтвержденных случаев). Три человека от гриппа умерли — все они были непривитыми.При этом в региональном Роспотребнадзоре уточнили, что такие меры не являются уникальными. Руководитель управления накануне неблагоприятного эпидсезона периодически выпускает подобные предписания.Погода снова не дает расслабиться. Завтра в Липецке до +31 градуса!25 лет назад в России случился дефолт. GOROD48 вспомнил, как экономический кризис начинался в Липецке, смотрите архивное видео телекомпании ТВК