Общество
14 минут назад
Имя писателя Баюканского предложили присвоить одной из липецких улиц
Такое ходатайство рассмотрит городской Совет.
Городская комиссия по увековечиванию памяти выдающихся земляков поддержала ходатайство областной организации «Союз писателей «Воинское содружество» о присвоении имени писателя Александра Баюканского одной из улиц района Опытная Станция.
Александр Баюканский (16 декабря 1925, Москва — 29 апреля 2022, Липецк) — ветеран Великой Отечественной войны. Принимал участие в освобождении Белоруссии и Прибалтики, в Маньчжурской операции.
Теперь решение комиссии по увековечиванию памяти рассмотрит городской Совет Липецка. Имя Анатолия Баюканского предлагается дать одной из улиц в районе многоэтажной застройки ограниченной улицами Желязнякова и Ботанической.
Александр Баюканский (16 декабря 1925, Москва — 29 апреля 2022, Липецк) — ветеран Великой Отечественной войны. Принимал участие в освобождении Белоруссии и Прибалтики, в Маньчжурской операции.
Теперь решение комиссии по увековечиванию памяти рассмотрит городской Совет Липецка. Имя Анатолия Баюканского предлагается дать одной из улиц в районе многоэтажной застройки ограниченной улицами Желязнякова и Ботанической.
Это тот,