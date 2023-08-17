Имя писателя Баюканского предложили присвоить одной из липецких улиц

Такое ходатайство рассмотрит городской Совет.

Городская комиссия по увековечиванию памяти выдающихся земляков поддержала ходатайство областной организации «Союз писателей «Воинское содружество» о присвоении имени писателя Александра Баюканского одной из улиц района Опытная Станция.



Александр Баюканский (16 декабря 1925, Москва — 29 апреля 2022, Липецк) — ветеран Великой Отечественной войны. Принимал участие в освобождении Белоруссии и Прибалтики, в Маньчжурской операции.



Теперь решение комиссии по увековечиванию памяти рассмотрит городской Совет Липецка. Имя Анатолия Баюканского предлагается дать одной из улиц в районе многоэтажной застройки ограниченной улицами Желязнякова и Ботанической.



