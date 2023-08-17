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34 минуты назад

В Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена

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В центре Екатеринбурга загорелась строящаяся «УГМК-Арена». Об этом сообщает МЧС по Свердловской области в своем Telegram-канале, передает Лента.ру.

Как сообщило ведомство, информация о пожаре на стройплощадке на улице Степана Разина поступила на пульт дежурного днем 17 августа. Очаг возгорания находился на шестом этаже, где на площади десять квадратных метров вспыхнули лакокрасочные материалы и утеплитель.

200 человек, находившихся на объекте, эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Информация о пострадавших не поступала.

В 13:36 (11:36 по московскому времени) сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Как рассказали в ведомстве, к тушению привлекли 13 единиц спецтехники и 47 человек.

Ранее в Волгограде произошел пожар на территории завода «Красный октябрь». По данным регионального управления МЧС, огонь вспыхнул в уличном трансформаторе — загорелось масло на площади 50 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал.
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