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54 минуты назад

Туляки на каяках обошли по морю курильский остров Атласова

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Экстремалы из Тулы прошли на каяках вдоль берегов Северных Курил. Всего несколько дней было у них в запасе. Обогнув остров Онекотан, тульские путешественники на туристической яхте миновали остров Парамушир и достигли берегов острова Атласова, который фактически является одной горой-вулканом под названием Алаид. Алаид имеет высоту 2339 метров над уровнем моря и является высочайшей точкой Сахалинской области. Об этом сообщает Комсомольская Правда.

– Шикарные скальные стенки, с зеленоватым оттенком, как будто созданы дизайнерами фэнтезийной компьютерный игры. Скальные выступы, периодически торчащие из воды и уходящие в далеко в небо приковывали взгляд, – делятся впечатлениями участники тура.

Им довелось стать свидетелями выброса пепла на парамуширском вулкане Эбеко. Это явление они приняли за полноценное извержение.

Три дня ушло у тульских экстремалов на обход острова Атласова по воде. На третий день погода поменялась, и в спину стал дуть крепкий ветер, что облегчало ход. По словам путешественников, остров Атласова им запомнился интереснейшей береговой линией, которая в полной мере раскрывается в солнечную погоду. Это высокая оценка из уст профессионалов, побывавших во многих точках земного шара.
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