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27 минут назад
Девушке грозит до 4 лет колонии за роман с подростком
Фигуранткой уголовного дела стала жительница Владимирской области, состоявшая в отношениях со школьником. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Жители небольшого города Костерево Петушинского района быстро узнали о том, что 24-летняя девушка встречается с 15-летним подростком, а затем ввели в курс дела и сотрудников органов внутренних дел.
Фигурантка объяснила, что отношения с несовершеннолетним были по обоюдному согласию. Но силовики отметили, что пока парню еще не исполнилось 16 лет, а значит — это нарушение закона. Теперь девушке грозит до четырех лет колонии.
Жители небольшого города Костерево Петушинского района быстро узнали о том, что 24-летняя девушка встречается с 15-летним подростком, а затем ввели в курс дела и сотрудников органов внутренних дел.
Фигурантка объяснила, что отношения с несовершеннолетним были по обоюдному согласию. Но силовики отметили, что пока парню еще не исполнилось 16 лет, а значит — это нарушение закона. Теперь девушке грозит до четырех лет колонии.