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34 минуты назад
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде вспыхнул пожар
Трансформаторное масло горит на территории завода "Красный Октябрь" в Волгограде на площади 50 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Волгоградской области.
"В 09:08 поступило сообщение о пожаре на территории завода "Красный Октябрь" в Краснооктябрьском районе города Волгограда. По имеющимся сведениям, горит трансформаторное масло. Оно разлилось на площади 50 кв. м", - говорится в сообщении.
Позже начальник ГУ МЧС по региону Николай Любавин сообщил, что пожар ликвидировали. "На момент прибытия было установлено, что горит масляный трансформатор объемом 15 тонн масла. Тушение применялось с подачей пены. На период 10:50 мск пожар полностью ликвидирован", - сказал Любавин.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются.
"В 09:08 поступило сообщение о пожаре на территории завода "Красный Октябрь" в Краснооктябрьском районе города Волгограда. По имеющимся сведениям, горит трансформаторное масло. Оно разлилось на площади 50 кв. м", - говорится в сообщении.
Позже начальник ГУ МЧС по региону Николай Любавин сообщил, что пожар ликвидировали. "На момент прибытия было установлено, что горит масляный трансформатор объемом 15 тонн масла. Тушение применялось с подачей пены. На период 10:50 мск пожар полностью ликвидирован", - сказал Любавин.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются.