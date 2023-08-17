39 минут назад
НЛМК повышает надежность снабжения производственной цепочки железорудным сырьем
Новолипецкий металлургический комбинат приступил к строительству надземного конвейерного тракта, который обеспечит надежное и стабильное снабжение сырьем производство агломерата для доменных печей.
Новый конвейер построят вместо подземной галереи, которая обеспечивает транспортировку до 1200 тонн сырья в час. Завершить строительство и запустить в работу надземную галерею планируют до конца текущего года.