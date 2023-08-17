В России

37 минут назад

Школьник впал в кому и попал в реанимацию после купания

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В Санкт-Петербурге школьник попал в реанимацию после неудачного купания. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Верхнем Суздальском озере в заповедной зоне у станции Озерки. Как стало известно, 15-летний подросток приехал вместе с приятелями туда, желая искупаться, хотя сам он плавать не умел. Однако школьник зашел в воду, а спустя некоторое время его товарищи заметили, что он с трудом держится на поверхности.

На место прибыли спасатели и вытащили пострадавшего на берег. В тот момент он находился в состоянии гипоксической комы, его госпитализировали и поместили в реанимацию.

Полицейские начали проверку по факту произошедшего.
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