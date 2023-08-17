Происшествия
52 минуты назад
На улице Баумана горел внедорожник
Очевидцы успели затушить моторный отсек до приезда пожарных.
Вечером 16 августа на улице Баумана в Липецке загорелся автомобиль «Нива Шевроле», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Очевидцы потушили огонь до прибытия пожарных. В результате возгорания повреждена пластиковая обшивка автомобиля, узлы и агрегаты в подкапотном пространстве на площади пол квадратных метра.
В общей сложности за минувшие сутки горело три автомобиля.
Очевидцы потушили огонь до прибытия пожарных. В результате возгорания повреждена пластиковая обшивка автомобиля, узлы и агрегаты в подкапотном пространстве на площади пол квадратных метра.
В общей сложности за минувшие сутки горело три автомобиля.
Наблюдательный липчанин