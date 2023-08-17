Происшествия

52 минуты назад

На улице Баумана горел внедорожник

1 509
#МЧС #пожар
На улице Баумана горел внедорожник

Очевидцы успели затушить моторный отсек до приезда пожарных.

Вечером 16 августа на улице Баумана в Липецке загорелся автомобиль «Нива Шевроле», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Очевидцы потушили огонь до прибытия пожарных. В результате возгорания повреждена пластиковая обшивка автомобиля, узлы и агрегаты в подкапотном пространстве на площади пол квадратных метра.

В общей сложности за минувшие сутки горело три автомобиля.
1 509
#МЧС #пожар

Комментарии (1)

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Наблюдательный липчанин

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