Происшествия

сегодня, 09:41

Водитель сгоревшего «Ларгуса» погиб

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#авария #ДТП
Водитель сгоревшего «Ларгуса» погиб
47-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», который днем 16 июля сгорел в поселке Политотдел Добринского района, погиб. Об этом сообщило УГИБДД по Липецкой области. 

По данным полиции, «Лада Ларгус» съехала с дороги и врезалась в гараж. После чего автомобиль загорелся.

«Автомобиль потушили сотрудники пожарной части №2 совместно с пожарными МЧС», — рассказали вчера в управлении государственной противопожарной спасательной службы.
2 1238
#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Я

18 минут назад
санитар, и дальше что?
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санитар

58 минут назад
Вот вам и импортозамещение
ответить
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
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Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

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