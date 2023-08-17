Происшествия
сегодня, 09:41
Водитель сгоревшего «Ларгуса» погиб
47-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», который днем 16 июля сгорел в поселке Политотдел Добринского района, погиб. Об этом сообщило УГИБДД по Липецкой области.
По данным полиции, «Лада Ларгус» съехала с дороги и врезалась в гараж. После чего автомобиль загорелся.
«Автомобиль потушили сотрудники пожарной части №2 совместно с пожарными МЧС», — рассказали вчера в управлении государственной противопожарной спасательной службы.
По данным полиции, «Лада Ларгус» съехала с дороги и врезалась в гараж. После чего автомобиль загорелся.
«Автомобиль потушили сотрудники пожарной части №2 совместно с пожарными МЧС», — рассказали вчера в управлении государственной противопожарной спасательной службы.
Я
санитар