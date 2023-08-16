Происшествия

сегодня, 21:31

«Лада Ларгус» слетела с дороги, врезалась в припаркованный автомобиль и загорелась

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#авария #ДТП
В поселке Политотдел Добринского района произошла серьезная авария. 

По предварительным данным, «Лада Ларгус» съехала в кювет и врезалась в припаркованный возле частного двора автомобиль.

«В результате ДТП легковушка загорелась, ее потушили сотрудники пожарной части №2 совместно с пожарными МЧС», — сообщает управление государственной противопожарной спасательной службы.




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#авария #ДТП

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