Происшествия
сегодня, 21:31
«Лада Ларгус» слетела с дороги, врезалась в припаркованный автомобиль и загорелась
В поселке Политотдел Добринского района произошла серьезная авария.
По предварительным данным, «Лада Ларгус» съехала в кювет и врезалась в припаркованный возле частного двора автомобиль.
«В результате ДТП легковушка загорелась, ее потушили сотрудники пожарной части №2 совместно с пожарными МЧС», — сообщает управление государственной противопожарной спасательной службы.
По предварительным данным, «Лада Ларгус» съехала в кювет и врезалась в припаркованный возле частного двора автомобиль.
«В результате ДТП легковушка загорелась, ее потушили сотрудники пожарной части №2 совместно с пожарными МЧС», — сообщает управление государственной противопожарной спасательной службы.