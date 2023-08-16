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32 минуты назад
Президенту Абхазии сделали операцию в московской клинике
Президент Абхазии Аслан Бжания после проведения операции в одной из московских клиник чувствует себя нормально, состоянию его здоровья ничего не угрожает, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы республики.
"После тщательной диагностики, было проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно. Жизни и здоровью президента Аслана Бжания ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, реабилитационный период продлится несколько дней, после чего глава республики продолжит командировку в РФ. О том, что абхазскому президенту понадобилась госпитализация в ходе рабочей поездки в Москву, сообщила его пресс-служба 10 августа.
"Во время рабочей поездки в столицу Российской Федерации президент Аслан Бжания в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение, где в данный момент проходит необходимое обследование", - сообщила тогда пресс-служба абхазского президента. По предварительным данным, у него произошло обострение мочекаменной болезни.
"После тщательной диагностики, было проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно. Жизни и здоровью президента Аслана Бжания ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, реабилитационный период продлится несколько дней, после чего глава республики продолжит командировку в РФ. О том, что абхазскому президенту понадобилась госпитализация в ходе рабочей поездки в Москву, сообщила его пресс-служба 10 августа.
"Во время рабочей поездки в столицу Российской Федерации президент Аслан Бжания в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в медицинское учреждение, где в данный момент проходит необходимое обследование", - сообщила тогда пресс-служба абхазского президента. По предварительным данным, у него произошло обострение мочекаменной болезни.