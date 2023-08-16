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50 минут назад
Фадеев призвал не брать детей-мигрантов в школы, если они не знают русского
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил внести в законодательство изменения, запрещающие принимать в школы детей, не знающих русский язык, и и подразумевающие обучение детей из семей мигрантов русскому в специальных центрах, сообщает Интерфакс.
"По поводу детей в школе - сегодня закон не позволяет не принимать детей в школу. Значит, надо изменить закон. И в законе должно быть два обстоятельства - не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре", - сказал Фадеев в среду на пресс-конференции, посвященной миграционному законодательству.
Он выразил уверенность, что соответствующие изменения помогут "выполнить Конституцию, обучить ребенка и дать ему возможность учиться в школе нормально".
Он пояснил, что считает недопустимым, когда незнающие русский язык дети принимаются в российские школы и напомнил о предложении СПЧ по созданию специальных центров для обучения языку.
"Нужны специальные центры, где бы этих детей обучали русскому языку как иностранному, и преподаватели должны быть соответствующие, которые знают, как это делать", - отметил Фадеев.
Глава СПЧ добавил, что обучать детей мигрантов скорее всего придется за государственный счет.
"По поводу детей в школе - сегодня закон не позволяет не принимать детей в школу. Значит, надо изменить закон. И в законе должно быть два обстоятельства - не принимать детей в школу, не знающих русский язык, и этот же закон должен требовать обучения русскому языку в специализированном центре", - сказал Фадеев в среду на пресс-конференции, посвященной миграционному законодательству.
Он выразил уверенность, что соответствующие изменения помогут "выполнить Конституцию, обучить ребенка и дать ему возможность учиться в школе нормально".
Он пояснил, что считает недопустимым, когда незнающие русский язык дети принимаются в российские школы и напомнил о предложении СПЧ по созданию специальных центров для обучения языку.
"Нужны специальные центры, где бы этих детей обучали русскому языку как иностранному, и преподаватели должны быть соответствующие, которые знают, как это делать", - отметил Фадеев.
Глава СПЧ добавил, что обучать детей мигрантов скорее всего придется за государственный счет.