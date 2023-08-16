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56 минут назад

В Москве подросток умер, покурив вейп в ванне

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Трагедией закончилось пристрастие к вейпам для 16-летнего жителя Щербинки. Девятиклассник не проснулся после того, как накануне вечером покурил электронные сигареты, лежа в горячей ванне. Об этом сообщает Российская Газета.

Как сообщает областной главк МВД, тело подростка обнаружила его двоюродная сестра, зашедшая в комнату, чтобы разбудить подростка, который долго не просыпался.

Позже родственники рассказали сотрудникам полиции, что накануне парень решил полежать в ванной, прихватив с собой электронную сигарету - запах ароматизированной курительной смеси был слышен на всю квартиру. После ванны его затошнило, подросток поставил у кровати таз и лег спать. А утром уже не проснулся.

Известно, что погибший состоял на учете в КДН - как раз за неоднократное употребление вейпа в общественных местах.
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