В России
56 минут назад
В Москве подросток умер, покурив вейп в ванне
Трагедией закончилось пристрастие к вейпам для 16-летнего жителя Щербинки. Девятиклассник не проснулся после того, как накануне вечером покурил электронные сигареты, лежа в горячей ванне. Об этом сообщает Российская Газета.
Как сообщает областной главк МВД, тело подростка обнаружила его двоюродная сестра, зашедшая в комнату, чтобы разбудить подростка, который долго не просыпался.
Позже родственники рассказали сотрудникам полиции, что накануне парень решил полежать в ванной, прихватив с собой электронную сигарету - запах ароматизированной курительной смеси был слышен на всю квартиру. После ванны его затошнило, подросток поставил у кровати таз и лег спать. А утром уже не проснулся.
Известно, что погибший состоял на учете в КДН - как раз за неоднократное употребление вейпа в общественных местах.
Как сообщает областной главк МВД, тело подростка обнаружила его двоюродная сестра, зашедшая в комнату, чтобы разбудить подростка, который долго не просыпался.
Позже родственники рассказали сотрудникам полиции, что накануне парень решил полежать в ванной, прихватив с собой электронную сигарету - запах ароматизированной курительной смеси был слышен на всю квартиру. После ванны его затошнило, подросток поставил у кровати таз и лег спать. А утром уже не проснулся.
Известно, что погибший состоял на учете в КДН - как раз за неоднократное употребление вейпа в общественных местах.