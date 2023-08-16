В России

сегодня, 18:16

На месте взрыва в Махачкале нашли тела еще пяти человек

37
МЧС России в своем Telegram-канале сообщило, что количество погибших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 35.

«В Махачкале на месте пожара обнаружены тела еще пяти человек. Общее количество погибших составило 35 человек», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что сотрудники министерства продолжают аварийно-спасательные работы на месте ЧП, передает Газета.ру.

Вечером 14 августа в здании технического обслуживания автомобилей в селе Новокули на выезде из Махачкалы произошло возгорание и взрыв, в результате которого пострадали люди, были повреждены расположенные рядом машины. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура.
37

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
126
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

Еще в рубрике

Президенту Абхазии сделали операцию в московской клинике
Президенту Абхазии сделали операцию в московской клинике

27 минут назад

В России
Фадеев призвал не брать детей-мигрантов в школы, если они не знают русского
Фадеев призвал не брать детей-мигрантов в школы, если они не знают русского

46 минут назад

В России
В Москве подросток умер, покурив вейп в ванне
В Москве подросток умер, покурив вейп в ванне

52 минуты назад

В России
#вандализм
8
Вандалы заплатят за порчу подъездов и засоры канализации

сегодня, 17:19

В России
Индекс здоровья бизнеса в РФ превысил допандемийный уровень

сегодня, 17:13

В России
#цифровой рубль
В РФ начинают пилот с реальными цифровыми рублями

вчера, 17:22

В России