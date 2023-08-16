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сегодня, 18:16
На месте взрыва в Махачкале нашли тела еще пяти человек
МЧС России в своем Telegram-канале сообщило, что количество погибших при взрыве на автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 35.
«В Махачкале на месте пожара обнаружены тела еще пяти человек. Общее количество погибших составило 35 человек», — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС добавили, что сотрудники министерства продолжают аварийно-спасательные работы на месте ЧП, передает Газета.ру.
Вечером 14 августа в здании технического обслуживания автомобилей в селе Новокули на выезде из Махачкалы произошло возгорание и взрыв, в результате которого пострадали люди, были повреждены расположенные рядом машины. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура.
«В Махачкале на месте пожара обнаружены тела еще пяти человек. Общее количество погибших составило 35 человек», — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС добавили, что сотрудники министерства продолжают аварийно-спасательные работы на месте ЧП, передает Газета.ру.
Вечером 14 августа в здании технического обслуживания автомобилей в селе Новокули на выезде из Махачкалы произошло возгорание и взрыв, в результате которого пострадали люди, были повреждены расположенные рядом машины. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура.