В России

45 минут назад

Вандалы заплатят за порчу подъездов и засоры канализации

3 150
#вандализм

С осени 2023 года платить за порчу общего имущества в многоквартирных домах, коттеджных поселках, комплексах апартаментов, будут сами нарушители. С 1 октября вступят в силу соответствующие поправки в ГК РФ. 

В частности, новая статья 259.4 предусматривает, что собственник жилья «в результате действий или бездействия которого возникают дополнительные расходы и издержки по содержанию и сохранению общего имущества, обязан их покрывать».  

Как пояснила «Известиям» юрист, председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян, к примеру, расходы на ремонт придется возместить, если засорился мусоропровод, в подъезде появилось граффити, испортили кнопки в лифте, возникли проблемы с канализацией из-за того, что жильцы спускают в унитаз наполнитель для кошачьего туалета.   

Кроме того, собственникам квартир придется возмещать издержки, связанные с авариями, если они не участвовали в общем собрании или голосовали против текущего ремонта коммунальных сетей, добавила директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.   

Сегодня траты на ремонт испорченного общего имущества лежат на УК. Изменения к ГК РФ полезны, но не во всех случаях удастся вычислить нарушителей, отмечают эксперты.  

«Использоваться будут, скорее всего, видеокамеры в подъездах, экспертизы и заключения специалистов, а также свидетельства других жильцов при возникновении аварий и неполадок», — считает юрист, основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.  
 

3 150
#вандализм

Комментарии (3)

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Алексей

1 минуту назад
Это чтоб вам жизнь сказкой не казалась.
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Эхо

6 минут назад
Так вандалы или собственники за вандалов будут платить???
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Я

10 минут назад
вы че там курите? совсем уже оборзели? эт что теперь в канализации нашли тряпку и все жильцы обязаны за нее платить? не жирно ли? мы и так платим не понятно за что, а отдачи никакой
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