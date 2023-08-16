Общество

55 минут назад

В Сселках отключат холодную воду

99
#отключения
В Сселках отключат холодную воду

17 августа «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах, предупредили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть Сселок – владение №2 по улице 300-летия Флота России (детский сад № 37), частный сектор улиц Комарова, Апраксина, 300-летия Флота России, Краеведческой, Кольцова, Заповедной, братьев Сенявиных, Алексея Мартынова. Воду для питья подвезут по адресу: улица Краеведческая, 1. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 23, 23а по улице Гагарина, №№ 11, 15, 17, 26а по улице Угловой, № 14 по улице Пролетарской, № 51а по улице Плеханова, № 14а по улице Желябова, в котельной АО «Квадра». Машина с водой будет находиться по адресу: улица Гагарина, 23а. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

17 августа плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 4, 80-131 по улице Вавилова, №№ 68, 70-90 по улице Тельмана, №№ 83, 85 – 99, 101 - 117, 119, 121 по улице Шевченко, № 1а по улице Гражданской, № 14 в переулке 1-м Садовом, №№ 1-38 по улице Зеленой, №№ 1-14 в переулке Моторном, №№ 1-11 в переулке Парковом, № 34 в 15-м микрорайоне. Также обесточат переулок 2-й Моторный и садоводчество «Студеновская». 
99
#отключения

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