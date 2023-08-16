Липецкая вечЁрка: дешевое школьное питание, предотвращенная трагедия и дистанционное голосование

Сегодня, 16 августа, стали известны результаты торгов на организацию школьного питания, росгвардейцы не дали мужчине спрыгнуть с крыши, и 18,5 тысячи жителей Липецкой области намерены участвовать в выборах с помощью дистанционного голосования.





Победителями стали те же липецкие кейтеринговые компании, которые кормили школьников в прошлом году: «Мастер провиант» и «Ника плюс». Причем полгода назад они тоже «падали» на 30%.



Председатель городского департамента образования Светлана Бедрова не стала скрывать, что ситуация ее настораживает. Однако в прошлом году детей кормили прилично. Вопросов к фирмам, серьезно снизившим цену на торгах, не было.



Несмотря на то, что на торгах вышла экономия, комментаторы не обрадовались, а начали судачить о качестве школьного питания. Кстати, для тех, кто не в курсе, родителям школьников периодически предлагают попробовать то, чем кормят их детей. И мало кто возмущается во время таких обедов.



— Сколько у нас альтруистов! За копейки готовы и детей кормить, и дороги латать, и мосты ремонтировать. Ох уж мне эти сказки! Ох уж мне эти сказочники! — написал Ого!



— Муниципальные торги — это из области фантастики, главный критерий, кто дешевле возьмется кормить, а чем, из чего, это уже ни кому не интересно, хоть из воздуха, Позор! — считает Михаил.



Кстати, Липецкстат подсчитал, что продовольственные товары в июле подорожали на 0,7%, а по сравнению с концом декабря прошлого года — поднялись в цене на 3,16%.



Сотрудники Росгвардии не дали спрыгнуть с крыши мужчине, который забрался на здание, расположенное на улице Ангарской. Липчанин пребывал в неадекватном состоянии и мог упасть,



— Искренняя благодарность спасателям, — поблагодарил читатель.



Если вдруг кто забыл, то напомним, что меньше чем через месяц состоятся довыборы депутата Государственной Думы по округу № 114. Облизбирком сегодня сообщил —



Например, кандидат юридических наук Вадим Егоров высказался в пользу дистанционного голосования, назвав его очень удобным. А председатель облизбиркома Сергей Елманов попросил губернатора и мэра провести разъяснительную работу с подчиненными о недопустимости принуждения к голосованию — это дело добровольное. В облизбирком поступила жалоба от липчанки-бюджетницы, она уверяла, что начальник принуждает ее участвовать в дистанционном голосовании.



В любом случае, если у вас спрашивают, кого вы хотите видеть в качестве своего представителя в выборном органе, можно и высказать свое мнение, чтобы потом не говорить: «Да, там без нас все решили!»



В комментариях к этой новости читатели продолжили жаловаться на то, что их принуждают регистрироваться для дистанционного голосования.



— Изъявил желание — это вы прям слукавили. Заставили, вот правильные слова, вся бюджетная сфера Липецка чуть не одурела от ваших указов. В указательном порядке — зарегистрируйся сам и трех друзей приведи. Позорище, — написал Гость.



Завтра . Синоптики пока ничего про похолодание не говорят. Компании, занимающиеся организацией школьного питания снова показали аттракцион невиданной щедрости. Первоначально на питание учеников 47 школ Липецка планировалось потратить 314,1 миллиона рублей. Однако торги закончились падением от стартовой цены на 28,2%! Победителями стали те же липецкие кейтеринговые компании, которые кормили школьников в прошлом году: «Мастер провиант» и «Ника плюс». Причем полгода назад они тоже «падали» на 30%.Председатель городского департамента образования Светлана Бедрова не стала скрывать, что ситуация ее настораживает. Однако в прошлом году детей кормили прилично. Вопросов к фирмам, серьезно снизившим цену на торгах, не было.Несмотря на то, что на торгах вышла экономия, комментаторы не обрадовались, а начали судачить о качестве школьного питания. Кстати, для тех, кто не в курсе, родителям школьников периодически предлагают попробовать то, чем кормят их детей. И мало кто возмущается во время таких обедов.— Сколько у нас альтруистов! За копейки готовы и детей кормить, и дороги латать, и мосты ремонтировать. Ох уж мне эти сказки! Ох уж мне эти сказочники! — написал— Муниципальные торги — это из области фантастики, главный критерий, кто дешевле возьмется кормить, а чем, из чего, это уже ни кому не интересно, хоть из воздуха, Позор! — считаетКстати, Липецкстат подсчитал, что продовольственные товары в июле подорожали на 0,7%, а по сравнению с концом декабря прошлого года — поднялись в цене на 3,16%. Больше всего подорожали апельсины — на 36%. Сотрудники Росгвардии не дали спрыгнуть с крыши мужчине, который забрался на здание, расположенное на улице Ангарской. Липчанин пребывал в неадекватном состоянии и мог упасть, его удалось уговорить спуститься . А потом мужчину увезли в больницу, оказалось, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.— Искренняя благодарность спасателям, — поблагодарил читатель.Если вдруг кто забыл, то напомним, что меньше чем через месяц состоятся довыборы депутата Государственной Думы по округу № 114. Облизбирком сегодня сообщил — каждый 24-й потенциальный избиратель через портал Госуслуг подал заявление об участии в электронном голосовании. Это дело для региона новое, у которого тут же появились как поклонники, так и противники.Например, кандидат юридических наук Вадим Егоров высказался в пользу дистанционного голосования, назвав его очень удобным. А председатель облизбиркома Сергей Елманов попросил губернатора и мэра провести разъяснительную работу с подчиненными о недопустимости принуждения к голосованию — это дело добровольное. В облизбирком поступила жалоба от липчанки-бюджетницы, она уверяла, что начальник принуждает ее участвовать в дистанционном голосовании.В любом случае, если у вас спрашивают, кого вы хотите видеть в качестве своего представителя в выборном органе, можно и высказать свое мнение, чтобы потом не говорить: «Да, там без нас все решили!»В комментариях к этой новости читатели продолжили жаловаться на то, что их принуждают регистрироваться для дистанционного голосования.— Изъявил желание — это вы прям слукавили. Заставили, вот правильные слова, вся бюджетная сфера Липецка чуть не одурела от ваших указов. В указательном порядке — зарегистрируйся сам и трех друзей приведи. Позорище, — написалЗавтра в Липецке до +28 градусов