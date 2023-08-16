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Липецкая вечЁрка: дешевое школьное питание, предотвращенная трагедия и дистанционное голосование
Сегодня, 16 августа, стали известны результаты торгов на организацию школьного питания, росгвардейцы не дали мужчине спрыгнуть с крыши, и 18,5 тысячи жителей Липецкой области намерены участвовать в выборах с помощью дистанционного голосования.
Победителями стали те же липецкие кейтеринговые компании, которые кормили школьников в прошлом году: «Мастер провиант» и «Ника плюс». Причем полгода назад они тоже «падали» на 30%.
Председатель городского департамента образования Светлана Бедрова не стала скрывать, что ситуация ее настораживает. Однако в прошлом году детей кормили прилично. Вопросов к фирмам, серьезно снизившим цену на торгах, не было.
Несмотря на то, что на торгах вышла экономия, комментаторы не обрадовались, а начали судачить о качестве школьного питания. Кстати, для тех, кто не в курсе, родителям школьников периодически предлагают попробовать то, чем кормят их детей. И мало кто возмущается во время таких обедов.
— Сколько у нас альтруистов! За копейки готовы и детей кормить, и дороги латать, и мосты ремонтировать. Ох уж мне эти сказки! Ох уж мне эти сказочники! — написал Ого!
— Муниципальные торги — это из области фантастики, главный критерий, кто дешевле возьмется кормить, а чем, из чего, это уже ни кому не интересно, хоть из воздуха, Позор! — считает Михаил.
Кстати, Липецкстат подсчитал, что продовольственные товары в июле подорожали на 0,7%, а по сравнению с концом декабря прошлого года — поднялись в цене на 3,16%. Больше всего подорожали апельсины — на 36%.
Сотрудники Росгвардии не дали спрыгнуть с крыши мужчине, который забрался на здание, расположенное на улице Ангарской. Липчанин пребывал в неадекватном состоянии и мог упасть, его удалось уговорить спуститься. А потом мужчину увезли в больницу, оказалось, что он состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.
— Искренняя благодарность спасателям, — поблагодарил читатель.
Если вдруг кто забыл, то напомним, что меньше чем через месяц состоятся довыборы депутата Государственной Думы по округу № 114. Облизбирком сегодня сообщил — каждый 24-й потенциальный избиратель через портал Госуслуг подал заявление об участии в электронном голосовании. Это дело для региона новое, у которого тут же появились как поклонники, так и противники.
Например, кандидат юридических наук Вадим Егоров высказался в пользу дистанционного голосования, назвав его очень удобным. А председатель облизбиркома Сергей Елманов попросил губернатора и мэра провести разъяснительную работу с подчиненными о недопустимости принуждения к голосованию — это дело добровольное. В облизбирком поступила жалоба от липчанки-бюджетницы, она уверяла, что начальник принуждает ее участвовать в дистанционном голосовании.
В любом случае, если у вас спрашивают, кого вы хотите видеть в качестве своего представителя в выборном органе, можно и высказать свое мнение, чтобы потом не говорить: «Да, там без нас все решили!»
В комментариях к этой новости читатели продолжили жаловаться на то, что их принуждают регистрироваться для дистанционного голосования.
— Изъявил желание — это вы прям слукавили. Заставили, вот правильные слова, вся бюджетная сфера Липецка чуть не одурела от ваших указов. В указательном порядке — зарегистрируйся сам и трех друзей приведи. Позорище, — написал Гость.
Завтра в Липецке до +28 градусов. Синоптики пока ничего про похолодание не говорят.
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