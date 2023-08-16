Зачем на новых дорогах делают круглые ямки?

«Дорожное агентство Липецкой области» показало, как проверяют качество новых дорог.

Конец лета — время завершения ремонтов дорог. Перед тем, как дорожники получат бюджетные деньги, качество их работы проверяют в нескольких лабораториях по десяткам параметров. Сегодня областное казенное учреждение «Дорожного агентства Липецкой области» показало, как это происходитСначала лаборанты «Дорожного агентства Липецкой области» проводят инструментальный контроль качества. В новой дороге через каждые 300 метров они выпиливают из асфальта образцы — керны. От них, кстати, и остаются круглые ямки.В лаборатории «Дорожного агентства» керны промывают, сушат, определяют среднюю плотность и водонасыщение асфальта. А затем образцы подвергают различным испытаниям: разогревают, прессуют, жгут, изучают зерновой состав, оценивают количество битума. Таким образом, лаборатория проверяет асфальт на соответствие ГОСТу.Без положительного заключения этой лаборатории деньги исполнитель за работу не получит. В этом году отрицательных заключений лаборатория не выдавала, заверила начальник отдела качества лаборатории Елена Быковских.— Обычно подрядчики предварительно проверяют материалы и получившееся покрытие в своих лабораториях, так что контроль получается двойной.Параллельно с изучением кернов на трассы выезжает передвижная дорожная лаборатория, которая так и называется — «Трасса».Компьютерное оборудование считывает и записывает данные по 19 параметрам — геометрические размеры, ровность, уклоны, сцепление шин с поверхностью. Сегодня лаборатория оценивала качество нового покрытия на автодороге Коробовка — Падворки в Грязинском районе, которую ремонтируют по нацпроекту. Параметры оказались в пределах нормы.Кстати, «Трасса» ежегодно обследует всех дороги области, а не только свежеотремонтированные и гарантийные. Цифровая модель каждой дороги хранится в специальной базе данных. С ее помощью можно оценить в каком состоянии и находится любой участок любой обследованной «Трассой» дороги. Эти данные потом используются при планировании работ.Все дороги после ремонта имеют четырехлетнюю гарантию на покрытие. В этом году «Дорожное агентство» проверило состояние 206 гарантийных дорог. Все замечания подрядчики устранили, никто из них от гарантийных обязательств не уклонился.Ремонтировать дорогу некачественно невыгодно, прежде всего, самому исполнителю, — говорит руководитель пресс-службы Дорожного агентства Липецкой области Лилия Карева. — Потом ему придется несколько лет переделывать свою же работу, а это серьёзные дополнительные расходы.— В течение гарантийного срока проблем минимум, их исправляет подрядчик за свой счет. Тут надо рассматривать каждый конкретный случай. Конечно, в любой работе есть процент брака. Где-то подрядчик недосмотрел за качеством исходного материала, где-то основание дороги подвело, его при обычных ремонтах не переделывают, очень часто бывает, что покрытие подвергается сверхнормативным нагрузкам и это влияет на его состояние, — ответила Лилия Карева.Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Липецкой области с 2019 года обновлено более 1 250 километров дорог и более 10 мостов, продолжается строительство Восточного обхода Липецка.В этом году по нацпроекту на региональных дорогах ремонтируется 31 объект общей протяженностью 274 километров. В целом, с учетом других госпрограмм, к концу года после ремонтов дорожники планируют сдать более 360 км межмуниципальных трасс.