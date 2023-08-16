Общество

сегодня, 16:38

Зачем на новых дорогах делают круглые ямки?

7 744
#дороги #лаборатория
4
Зачем на новых дорогах делают круглые ямки?

«Дорожное агентство Липецкой области» показало, как проверяют качество новых дорог.

Конец лета — время завершения ремонтов дорог. Перед тем, как дорожники получат бюджетные деньги, качество их работы проверяют в нескольких лабораториях по десяткам параметров. Сегодня областное казенное учреждение «Дорожного агентства Липецкой области» показало, как это происходит

Сначала лаборанты «Дорожного агентства Липецкой области» проводят инструментальный контроль качества. В новой дороге через каждые 300 метров они выпиливают из асфальта образцы — керны. От них, кстати, и остаются круглые ямки.



В лаборатории «Дорожного агентства» керны промывают, сушат, определяют среднюю плотность и водонасыщение асфальта. А затем образцы подвергают различным испытаниям: разогревают, прессуют, жгут, изучают зерновой состав, оценивают количество битума. Таким образом, лаборатория проверяет асфальт на соответствие ГОСТу.









Без положительного заключения этой лаборатории деньги исполнитель за работу не получит. В этом году отрицательных заключений лаборатория не выдавала, заверила начальник отдела качества лаборатории Елена Быковских.



— Обычно подрядчики предварительно проверяют материалы и получившееся покрытие в своих лабораториях, так что контроль получается двойной.

Параллельно с изучением кернов на трассы выезжает передвижная дорожная лаборатория, которая так и называется — «Трасса».



Компьютерное оборудование считывает и записывает данные по 19 параметрам — геометрические размеры, ровность, уклоны, сцепление шин с поверхностью. Сегодня лаборатория оценивала качество нового покрытия на автодороге Коробовка — Падворки в Грязинском районе, которую ремонтируют по нацпроекту. Параметры оказались в пределах нормы.



Кстати, «Трасса» ежегодно обследует всех дороги области, а не только свежеотремонтированные и гарантийные. Цифровая модель каждой дороги хранится в специальной базе данных. С ее помощью можно оценить в каком состоянии и находится любой участок любой обследованной «Трассой» дороги. Эти данные потом используются при планировании работ.

Все дороги после ремонта имеют четырехлетнюю гарантию на покрытие. В этом году «Дорожное агентство» проверило состояние 206 гарантийных дорог. Все замечания подрядчики устранили, никто из них от гарантийных обязательств не уклонился.

Ремонтировать дорогу некачественно невыгодно, прежде всего, самому исполнителю, — говорит руководитель пресс-службы Дорожного агентства Липецкой области Лилия Карева. — Потом ему придется несколько лет переделывать свою же работу, а это серьёзные дополнительные расходы.

— Почему же на дорогах появляются трещины и ямы?

— В течение гарантийного срока проблем минимум, их исправляет подрядчик за свой счет. Тут надо рассматривать каждый конкретный случай. Конечно, в любой работе есть процент брака. Где-то подрядчик недосмотрел за качеством исходного материала, где-то основание дороги подвело, его при обычных ремонтах не переделывают, очень часто бывает, что покрытие подвергается сверхнормативным нагрузкам и это влияет на его состояние, — ответила Лилия Карева.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Липецкой области с 2019 года обновлено более 1 250 километров дорог и более 10 мостов, продолжается строительство Восточного обхода Липецка.

В этом году по нацпроекту на региональных дорогах ремонтируется 31 объект общей протяженностью 274 километров. В целом, с учетом других госпрограмм, к концу года после ремонтов дорожники планируют сдать более 360 км межмуниципальных трасс.


7 744
#дороги #лаборатория
4

Комментарии (7)

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Сторожила

31 минуту назад
Ямки эти потом никто не заделывает. А весной на месте ямки- ямища. Такое ощущение,что их специально не заделывают.
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Александр

31 минуту назад
эти ямки надо заделывать а не бросать
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Липчанин.

36 минут назад
А если бы эти ямки ещё и заделывали,то цены б им не было.
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Прохожий

36 минут назад
Свободные сми,кто-нибудь и когда-нибудь в эту ямку наступит каблучком, то вопрос последует вместе с иском.
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Житель кольца трубного

сегодня, 16:58
Да, да, помню, в прошлом году на отремонтированном мосту много было таких дырок. Только асфальт весной вместе со снегом сошел. Весь. Вот и выходит что все это лапша на уши.
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Свободные сми

сегодня, 16:54
Почему эти круглые ямки, а этот вопрос никто никогда не задает, и отвечать на него не надо!
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Почему эти круглые ямки

сегодня, 16:45
потом НИ КТО не заделывает обратно? ОКУ, ау???
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