Происшествия

сегодня, 16:32

Избил трубой и палкой, а потом повез топить в реке

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#побои
Избил трубой и палкой, а потом повез топить в реке

Жертва преступления при всем при этом характеризует обвиняемого «в целом с предположительной стороны».

Прокурор Добровского района направил в суд дело по обвинению 35-летнего мужчины в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью односельчанину.

Преступление произошло вечером 9 декабря 2021 года, после того, как проходящего по сельской улице Сергея окликнул из своего сарая Иван.

Мужчина толкнул калитку и зашел во двор. Иван, который был под хмельком, предложил соседу посидеть-поговорить. А потом велел вернуть ему автомобильный аккумулятор. Сергей сказал, что аккумулятор у него не брал. Но лицо Ивана вдруг налилось кровью. Он вышел из себя, раскричался. Желая успокоить пьяного товарища, Сергей сказал, что отдаст ему свой аккумулятор, но этим только окончательно вывел из себя соседа.

Иван вскочил, схватил палку и стал гвоздить ею гостя. Потом он сменил палку на обрезок железной трубы и продолжил экзекуцию. Упавший на землю Сергей вертелся ужом, пытаясь уклонится от ударов, но от некоторых все же не отвертелся. Выпустив пар, Иван велел односельчанину сеть в его «шестерку». «Поехали, утоплю тебя в речке!» Сергей зачем-то послушался приказа. «Думаю, он шутил», — позже скажет он о причине своего решения полицейскому, который его опрашивал.

Когда машина выехала со двора на улицу, Сергей открыл двери и выпал на дорогу. Говорит, не почувствовал боли, так как упал на снег. Он стал и, спотыкаясь, дошел до своего дома. Его сестра охнула, когда открыла двери, увидев черного от побоев брата.

Судебные медики насчитали на Сергее десятки гематом, обнаружили перелом локтевой кости и пальца. В совокупности у Сергея набралось столько телесных повреждений, сколько хватило для квалификации действий Ивана по части второй статьи 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Скоро Иван пойдет под суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Это обстоятельство огорчает Сергея. Ведь он давно простил соседа, помирился с ним. И характеризует обвиняемого «в целом с предположительной стороны».
1 1103
#побои

Комментарии (1)

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Вот

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В целом его характеризуют с положительной стороны, а пьяный он дурак
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