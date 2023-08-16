НЛМК с экскурсией посетили актеры и режиссеры московского Театра Труда

Новолипецкий металлургический комбинат с экскурсией посетили актеры и режиссеры московского Театра Труда, которые участвуют в постановке «Сталевары».

«Сталевары» — пьеса Геннадия Бокарева, написанная по инициативе Олега Ефремова в 1970-х. Она является одним из ярчайших образов драматургии тех лет. Театр Труда – команда единомышленников, которая возрождает пьесы и даже инициирует создание современных производственных пьес среди драматургов новой волны.



На НЛМК режиссеры, актеры и композитор театра посетили доменную печь «Россиянка» и Цех горячего проката, записывали звуки комбината, чтобы в дальнейшем использовать их в постановке.



— Мы поразились масштабом производства и теперь по-новому смотрим на нашу постановку. Мы увидели мощь, управление огнем, а люди, которые работают здесь, я вижу, что они заняты действительно важным делом. Даже их походка отличается, от той, что мы видим в условиях мегаполиса. Они уверенны в себе, они точно знают, что делают. Это восхищает. Естественно, мы будем еще много обсуждать, но это очень полезно для нас, наши актеры соприкоснулись с этой обстановкой и это бесценный опыт, — рассказала режиссер постановки Алёна Лазько.



