Любовь к футболу начинается с детства. Старт новой серии турнира ЛСП CUP.

Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» рада сообщить вам о новой серии детских футбольных турниров ЛСП CUP.

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С 19 августа стартует новый сезон. Игры проходят на стадионе «Сокол», вход свободный. Каждые выходные будут собираться команды разных возрастов со всей России.Эта инициатива направлена на развитие спорта среди детей и молодежи, а также на поиск и поддержку талантливых юных футболистов.Турниры ЛСП CUP проходят 2 раза в год и собирают команды из разных городов и регионов.Мы верим, что спорт способен объединять людей и помогать им достигать высоких результатов. Именно поэтому мы стремимся поддерживать спортивные инициативы, особенно те, которые помогают развивать молодое поколение.