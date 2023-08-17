Бизнес
сегодня, 08:00
Любовь к футболу начинается с детства. Старт новой серии турнира ЛСП CUP.
Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» рада сообщить вам о новой серии детских футбольных турниров ЛСП CUP.
С 19 августа стартует новый сезон. Игры проходят на стадионе «Сокол», вход свободный. Каждые выходные будут собираться команды разных возрастов со всей России.
Эта инициатива направлена на развитие спорта среди детей и молодежи, а также на поиск и поддержку талантливых юных футболистов.
Турниры ЛСП CUP проходят 2 раза в год и собирают команды из разных городов и регионов.
Мы верим, что спорт способен объединять людей и помогать им достигать высоких результатов. Именно поэтому мы стремимся поддерживать спортивные инициативы, особенно те, которые помогают развивать молодое поколение.
Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» поддерживает развитие спорта среди детей и молодежи. Мы гордимся нашим участием в этом благородном проекте.
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Эта инициатива направлена на развитие спорта среди детей и молодежи, а также на поиск и поддержку талантливых юных футболистов.
Турниры ЛСП CUP проходят 2 раза в год и собирают команды из разных городов и регионов.
Мы верим, что спорт способен объединять людей и помогать им достигать высоких результатов. Именно поэтому мы стремимся поддерживать спортивные инициативы, особенно те, которые помогают развивать молодое поколение.
Компания «Липецкое станкостроительное предприятие» поддерживает развитие спорта среди детей и молодежи. Мы гордимся нашим участием в этом благородном проекте.
6+ Реклама.ООО «Липецкое станкостроительное предприятие»