Происшествия

16 минут назад

Росгвардейцы не дали мужчине спрыгнуть с крыши

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#Росгвардия
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Росгвардейцы не дали мужчине спрыгнуть с крыши

Липчанин забрался на крышу предприятия. Оказалось, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В Советском округе Липецка сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии предотвратили трагедию, не дав мужчине спрыгнуть с крыши здания.

Росгвардейцам поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта на улице Ангарской. Охранник предприятия, рассказал прибывшему наряду вневедомственной охраны о  мужчине, который забрался на крышу здания. 

«Гражданин пребывал в неадекватном состоянии и мог упасть с высоты, росгвардейцы стали убеждать мужчину не совершать необдуманный поступок и вызвали  скорую помощь и сотрудников МЧС», —- сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

Липчанина удалось уговорить спуститься с крыши, после чего бригада скорой помощи увезла его в больницу. Как выяснилось, мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. 

1 196
#Росгвардия
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