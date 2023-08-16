Росгвардейцы не дали мужчине спрыгнуть с крыши

Липчанин забрался на крышу предприятия. Оказалось, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.





В Советском округе Липецка сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии предотвратили трагедию, не дав мужчине спрыгнуть с крыши здания.



Росгвардейцам поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта на улице Ангарской. Охранник предприятия, рассказал прибывшему наряду вневедомственной охраны о мужчине, который забрался на крышу здания.



«Гражданин пребывал в неадекватном состоянии и мог упасть с высоты, росгвардейцы стали убеждать мужчину не совершать необдуманный поступок и вызвали скорую помощь и сотрудников МЧС», —- сообщает пресс-служба управления Росгвардии.



Липчанина удалось уговорить спуститься с крыши, после чего бригада скорой помощи увезла его в больницу. Как выяснилось, мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.



