Полицейские задержали иностранца-закладчика, у него найдены полкилограмма наркотиков

Большую часть наркотиков он хранил в Липецке.

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В Ельце сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области задержали при оборудовании закладок 26-летнего иностранца. При личном досмотре у него нашли около 15 граммов синтетических наркотиков и около 85 граммов героина.



— Еще 350 граммов наркотиков опийной группы, и 50 граммов синтетических препаратов полицейские нашли при обыске его жилья в Липецке. Иностранец признался, что приехал в Липецкую область для распространения запрещенных веществ, — рассказали в областном управлении МВД.



В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.



