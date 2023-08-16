Происшествия

56 минут назад

Полицейские задержали иностранца-закладчика, у него найдены полкилограмма наркотиков

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#наркотики

Большую часть наркотиков он хранил в Липецке.

В Ельце сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области задержали при оборудовании закладок 26-летнего иностранца. При личном досмотре у него нашли около 15 граммов синтетических наркотиков и около 85 граммов героина.

— Еще 350 граммов наркотиков опийной группы, и 50 граммов синтетических препаратов полицейские нашли при обыске его жилья в Липецке.  Иностранец признался, что приехал в Липецкую область для распространения запрещенных веществ, — рассказали в областном управлении МВД.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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#наркотики

Комментарии (4)

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Почему

16 минут назад
В Сселках возле поликлиники ВОП вечером не ловят.Собирается молодёжь,им привозят на машине наркоту,запивают спиртными напитками и девчонки школьницы готовы на все подвиги.Гуляя с собакой,иногда находит ихние закладки.Кто этим будет заниматься.Власти у нас нет,появится перед выборами.Позор.
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Ник.

27 минут назад
Злата, Слобода. Тоже.самое. Творится!
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Злата

32 минуты назад
В Липецке по улице Депутатской,частный сектор,днём шарят у домов, невменяемые личности,на коленках ползают и ищут и никто из полиции их в упор не видит.
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ГОСТЬ53

46 минут назад
Это в Ельце!!!!! а в Грязях чего-то не ловят, что-ли??? не стесняясь шарят по двору и у подьездов и под лавочками. Бабки сидели, они под лавочкой шарят, прямо под ноги лезут. Прямо руками землю роют!!!
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