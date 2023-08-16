8-летний мальчик пострадал в столкновении автомобилей на трассе «Дон»

Вместе с ним травмы получили двое взрослых.





15 августа в Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобили «Грейт Вол» под управлением 46-летнего водителя и «Лада Гранта» с 58-летней женщиной за рулем. В аварии получили травмы оба водителя и восьмилетний пассажир «Грейт Вол».



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, вчера в дорожных авариях пострадали еще два человека.



В деревне Софьино Добринского района столкнулись «ВАЗ-2107» 85-летнего водителя и «ВАЗ-2114» с 64-летним мужчиной за рулем. Травмы получил водитель «семерки».



В Данкове на улице 8 Марта автомобиль «Хендай» с 35-летней женщиной за рулем столкнулся с мотоциклом. 33-летний водитель мотоцикла госпитализирован.



«15 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4259 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 63 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 102. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зафиксирован 3977 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщили в УГИБДД.



