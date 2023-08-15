Apple сохранила долю российского рынка в сегменте ноутбуков

Несмотря на прекращение официальных поставок техники Apple в нашу страну в прошлом году, ее доля на российском компьютерном рынке практически не изменилась. Это следует из отчета компании-партнера нескольких производителей электроники.









В то же время доля других крупных международных брендов ощутимо снизилась,



По мнению экспертов, MacBook не нашлось замены: аудитория MacOS не хочет переходить на Windows, а достойного китайского аналога пока нет. При этом специалисты отмечают, что недоверие, которое российские власти уже выразили яблочным смартфонам, может привести замене частью пользователей компьютеров Apple своих ПК.



В I полугодии 2023-го доля яблочной компании в сегменте ноутбуков в штуках составила около 6,5% — снижение к аналогичному периоду прошлого года составило менее 1 п.п. В январе–июне этот показатель составил 6,6% против 7% годом ранее, подтвердил сотрудник одного из ритейлеров.В то же время доля других крупных международных брендов ощутимо снизилась, подчеркнул собеседник «Известий» . Например, для Lenovo этот показатель составил 8,1% против 15,4% в I полугодии 2022-го, для Asus — 9,7% (против 17,8%), для Acer — 6,7% (было 13,7%) и так далее, перечислил он. Что касается HP, то его доля с января–июня прошлого года уменьшилась с 21,3% до 3,8% — то есть более чем в 5,5 раза.По мнению экспертов, MacBook не нашлось замены: аудитория MacOS не хочет переходить на Windows, а достойного китайского аналога пока нет. При этом специалисты отмечают, что недоверие, которое российские власти уже выразили яблочным смартфонам, может привести замене частью пользователей компьютеров Apple своих ПК.