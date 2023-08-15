В районе улицы Неделина из-за аварии на трубопроводе внепланово отключили холодную воду

15 августа из-за повреждения на трубопроводе на участке по улице Неделина, 20 и ремонтных работ по устранению аварии без холодной воды остались дома №№ 7, 10. 11, 13, 15, 15а, 15в, 17, 17а по улице Неделина, №№ 14, 19, 20 по улице Котовского, №№ 22, 23 по улице Комсомольской, № 24 по улице Школьной, №№ 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20 по улице Мичурина, частный сектор улиц Кочубея, Котовского, переулка Дубинина. Подвоз воды организован по заявкам потребителей. Ограничения подачи холодной оды продлятся до окончания ремонтных работ, сообщили в «РВК-Липецк».



