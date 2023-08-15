Общество

47 минут назад

В районе улицы Неделина из-за аварии на трубопроводе внепланово отключили холодную воду

5 224
#водоснабжение #отключения
В районе улицы Неделина из-за аварии на трубопроводе внепланово отключили холодную воду
15 августа из-за повреждения на трубопроводе на участке по улице Неделина, 20 и ремонтных работ по устранению аварии без холодной воды остались дома №№ 7, 10. 11, 13, 15, 15а, 15в, 17, 17а по улице Неделина, №№ 14, 19, 20 по улице Котовского, №№ 22, 23 по улице Комсомольской, № 24 по улице Школьной, №№ 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20 по улице Мичурина, частный сектор улиц Кочубея, Котовского, переулка Дубинина. Подвоз воды организован по заявкам потребителей. Ограничения подачи холодной оды продлятся до окончания ремонтных работ, сообщили в «РВК-Липецк». 

5 224
#водоснабжение #отключения

Комментарии (5)

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Катерина

9 минут назад
Если учесть, что на месте один тракторист всматривается в бездну раскопанной ямы с цыгаркой в зубах, то дело быстро не кончится. Крепитесь местные жители!
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Ник

16 минут назад
Лариса, Как обычно.
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Лариса

24 минуты назад
Неделина 45, тоже нет холодной воды
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Триатлон

28 минут назад
Вчера ничего не произошло, а сегодня как всегда.
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Шапокляк

37 минут назад
Коллапс все ближе. Каждый аварии все масштабнее.
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Зачем Липецку Александр Невский?
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Зачем Липецку Александр Невский?
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