Бизнес

сегодня, 18:00

В эту пятницу меняем ненужную одежду на билеты в цирк!

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В эту пятницу меняем ненужную одежду на билеты в цирк!

Региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» проводит акцию «Новая жизнь старых вещей». 18 августа в парке «Быханов сад» с 16:00 до 19:00 липчане могут сдать ненужную одежду и обувь на вторичную переработку и принять участие в эко активностях.

Три участника, которые внесут самый «весомый» вклад во вторичную переработку текстиля, получат пригласительные в Московский Цирк Романа Коробко. Также регоператор приготовил подарки для тех, кто попробует свои силы в эко квизе и викторине.


Самое время разобрать шкафы и сдать ненужную одежду и обувь в Эко.Шкаф. За вклад в сохранение экологии можно получить билеты в цирк и сувенирную продукцию.

Что можно сдать на акции?
- детскую и взрослую одежду (в любом состоянии);
- детскую и взрослую обувь;
- домашний текстиль (пледы, покрывала, скатерти, кроме подушек, ковров и одеял);
- постельное белье.

Важно, чтобы вещи должны быть сухими, чистыми и упакованы в пакеты, это облегчает сортировку и дальнейшую обработку!


Мероприятие пройдет в парке "Быханов сад" на площадке рядом со спортивным центром Green Hill! Организатор акции АО «ЭкоПром-Липецк».

Реклама. АО "ЭкоПром-Липецк"

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