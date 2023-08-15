сегодня, 18:00
В эту пятницу меняем ненужную одежду на билеты в цирк!
Региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» проводит акцию «Новая жизнь старых вещей». 18 августа в парке «Быханов сад» с 16:00 до 19:00 липчане могут сдать ненужную одежду и обувь на вторичную переработку и принять участие в эко активностях.
Три участника, которые внесут самый «весомый» вклад во вторичную переработку текстиля, получат пригласительные в Московский Цирк Романа Коробко. Также регоператор приготовил подарки для тех, кто попробует свои силы в эко квизе и викторине.
Самое время разобрать шкафы и сдать ненужную одежду и обувь в Эко.Шкаф. За вклад в сохранение экологии можно получить билеты в цирк и сувенирную продукцию.
Что можно сдать на акции?
- детскую и взрослую одежду (в любом состоянии);
- детскую и взрослую обувь;
- домашний текстиль (пледы, покрывала, скатерти, кроме подушек, ковров и одеял);
- постельное белье.
Важно, чтобы вещи должны быть сухими, чистыми и упакованы в пакеты, это облегчает сортировку и дальнейшую обработку!
Мероприятие пройдет в парке "Быханов сад" на площадке рядом со спортивным центром Green Hill! Организатор акции АО «ЭкоПром-Липецк».
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