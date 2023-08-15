В эту пятницу меняем ненужную одежду на билеты в цирк!

Региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» проводит акцию «Новая жизнь старых вещей». 18 августа в парке «Быханов сад» с 16:00 до 19:00 липчане могут сдать ненужную одежду и обувь на вторичную переработку и принять участие в эко активностях.

Три участника, которые внесут самый «весомый» вклад во вторичную переработку текстиля, получат пригласительные в Московский Цирк Романа Коробко. Также регоператор приготовил подарки для тех, кто попробует свои силы в эко квизе и викторине.



Самое время разобрать шкафы и сдать ненужную одежду и обувь в Эко.Шкаф. За вклад в сохранение экологии можно получить билеты в цирк и сувенирную продукцию.



Что можно сдать на акции?

- детскую и взрослую одежду (в любом состоянии);

- детскую и взрослую обувь;

- домашний текстиль (пледы, покрывала, скатерти, кроме подушек, ковров и одеял);

- постельное белье.



Важно, чтобы вещи должны быть сухими, чистыми и упакованы в пакеты, это облегчает сортировку и дальнейшую обработку!





Мероприятие пройдет в парке "Быханов сад" на площадке рядом со спортивным центром Green Hill! Организатор акции АО «ЭкоПром-Липецк».

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