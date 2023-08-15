Остановить елецкого самбиста смог чемпион Азии – Агафонов второй на Играх стран СНГ

В финале именитый соперник сумел взять победные три балла.

Ельчанин Иван Агафонов добавил к своей богатой коллекции наград ещё и «серебро» II Игра стран СНГ, которые проходили в Белоруссии.

Соревнования самбистов состоялись во дворце игровых видов спорта в Жлобине, причём турнир по самообороне без оружия в отличие от многих видов спорта проходил без возрастных ограничений.

В весовой категории до 71 кг Иван уверенно шёл к пьедесталу. Первого соперника Джанали Ализаде из Азербайджана он досрочно победил уже на 2-й минуте схватки болевым приёмом. В полуфинале по очкам ельчанин одолел Дилмурода Холмамадова из Узбекистана.

Соперник по финалу представлял Казахстан и был очень титулованным: Арнур Куатай – чемпион Азии и «бронзовый» призёр чемпионата мира. Для выявления победителя потребовались все пять минут, отведённые на схватку. Соперники опасались друг друга и основное внимание уделили защите. И всё же Куатай сумел улучить момент, чтобы заработать 3 балла, которые и стали для него победными.

Третье место поделили Холмамадов и белорусский самбист Владислав Саяпин.







Иван Агафонов в этом году выиграл первенство России по самбо среди спортсменов до 24-х лет. Несмотря на то, что в его весе боролось рекордное количество участников – 63 человека. Ранее воспитанник елецкого «Локомотива» и ученик своего отца Владимира Агафонова становился победителем первенства мира по самбо среди юношей и среди юниоров.

На II Играх стран СНГ эта медаль не первая у Липецкой области. Ранее легкоатлет Никита Будков в Минске выиграл забег на 60 метров.



Любопытно, что в соревнованиях по самбо каждый (!) спорстмен сборной России завоевал медаль. Иван Агафонов на фото сборной второй слева в нижнем ряду.

