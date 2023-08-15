Две женщины пострадали во время пожара на летней веранде

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В селе Ссырское Липецкого района 14 августа во время пожара на летней веранде частного дома получили ожоги 32-летняя и 27-летняя женщины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же вечер горел мусоропровод в доме № 47 по проспекту 60 лет СССР в Липецке. А в Грязях на улице Борисоглебской сгорели две бесхозные постройки.