Происшествия
52 минуты назад
Две женщины пострадали во время пожара на летней веранде
В селе Ссырское Липецкого района 14 августа во время пожара на летней веранде частного дома получили ожоги 32-летняя и 27-летняя женщины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
В тот же вечер горел мусоропровод в доме № 47 по проспекту 60 лет СССР в Липецке. А в Грязях на улице Борисоглебской сгорели две бесхозные постройки.
Видео: https://t.me/GriazyNews/194
В тот же вечер горел мусоропровод в доме № 47 по проспекту 60 лет СССР в Липецке. А в Грязях на улице Борисоглебской сгорели две бесхозные постройки.
Видео: https://t.me/GriazyNews/194