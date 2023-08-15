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Курьер мошенников приезжал за деньгами липецких пенсионерок из Ростовской области

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#мошенничество
Курьер мошенников приезжал за деньгами липецких пенсионерок из Ростовской области

УМВД России по Липецку передало в суд дело по обвинению 22-летнего жителя Ростовской области в мошенничестве. По данным следствия, он участвовал в обмане 99-летней и 82-летней липчанок. Жителей Воронежа и Тамбова.

Полицейские установили, что в ноябре прошлого года обвиняемый забрал у 99-летней липчанки, которую обманули по схеме «Ваш родственник совершил ДТП», 200 000 рублей.

По аналогичной схеме была обманута еще одна 82-летняя липчанка, у которой курьер забрал 100 000 рублей. Кроме тог, он подозревается в аналогичных преступлениях, совершенных на территории Воронежа и Тамбова.

«Подозреваемый пояснил, что целенаправленно прибывал в Черноземье из Ростовской области для совершения преступлений. По указанию «кураторов», он приезжал по адресам, забирал деньги, которые потом через банкомат отправлял на их счета, оставляя себе 10 процентов за участие в преступной схеме», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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#мошенничество

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