Сегодня в Липецке: горожане ищут машины с пробегом, отличный вариант – автомобиль Бэтмена

Рассказываем все самое необходимое про наступивший вторник.

Погода не меняется

Погода сегодня будет точь-в-точь такой же, как и вчера. Столбик термометра поднимется до умеренных 26-28 градусов, при этом день не испортят дожди.







Отключения воды

Ремонт на сетях водоснабжения будет не очень активным, потому без холодной воды останутся жители лишь нескольких домов и улиц.







С 10:00 до 20:00 перекроют воду на улице Юношеской 50 ст7, 50а, 50 ст9, 50 ст10; в частном секторе улиц Большие ключи и Трудовой. В это же время неудобства испытают и жители села Косырёвка на улицах Ленина и Советской.

Отключения света

Отсутствие электричества подпортит жизнь с 9:00 до 17:00 жителям улиц Академика Вавилова, Мехзанизаторов, Писарева, Тельчана. Шевченко и дома на Гражданской, 1а.







С 13:00 до 17:00 обесточат улицы Добровскую, Железногорскую, Патриотическую и посёлок Дачный.

Пробки

Доехать до работу с ветерком по нашим временам уже достижение. Пробки в городе начинают собираться с 6 утра, а иногда и раньше. Выход один: перед выездом рекомендуем изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложение. Всего несколько минут на рекогносцировку помогут сэкономить уйму времени в пути. В Липецке нет таких пробок, которые нельзя было бы объехать. Не опаздывайте!

Всё о ландшафтном дизайне (12+)

Выставку на важную и животрепещущую тему приготовили в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).

Она будет интересная любителям дачного отдыха, садоводства. Выставка «Ландшафтный дизайн вашего сада» приглашает всех желающих познакомиться с тематической выставкой литературы о ландшафтной архитектуре. В изданиях экспозиции вы найдете подробное описание стилевых решений для участка и деления его на зоны, узнаете, как формировать композиции из растений и правильно расставлять в них акценты. Изучая подборку, вы сможете окунуться в разнообразие декоративных растений, познакомитесь со схемами альпийских горок и узнаете о необходимых для создания красивого сада материалах и инструментах.







Библиотека работает в будние дни, кроме понедельника с 9:00 до 19:00, а также в воскресенье с 10:00 до 19:00.

Органайзер в школу из керамики своими руками (6+)

В керамокластере на ул. Студёновской, 39б сегодня в 17:30 пройдёт необычный семинар «Керамический органайзер «Скоро в школу».

Член Союза художников России Светлана Пастухова расскажет и покажет. Как своими руками изготовить настоящий дизайнерский шедевр - керамический органайзер-карандашницу с пожеланием успехов в новом учебном году. Подойдёт в качестве подарка любимому школьнику или эксклюзивный сувенир для себя.







В качестве бонуса гостям позволят побродить по керамокластеру, известному также, как мастерская одного из самых знаменитых липецких скульпторов народного художника России Юрия Гришко (1935 – 2018), увидеть некоторые из его работ, проникнуться атмосферой, в которой творил мастер. Здесь собран своеобразный его музей.

Необходима предварительная запись по телефону +7 (901) 910-13-10. Можно позвонить или оставить сообщение в WhatsApp, Telegram.

Конкурс патриотической песни

Сегодня стартует отбор заявок на областной конкурс патриотической песни. В нем могут принять участие солисты-вокалисты с 14 и старше, проживающие на территории Липецкой области. Участники будут распределены по категориям: 14-18, 19-35 и 36-55 лет.







На конкурс принимаются заявки - видеозапись одного живого исполнения вокального произведения на тему либви к Родине. Присылать до 25 сентября на электронную почту gpv48@mail.ru, с пометкой в теме письма «Патриотическая песня 2023».

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться в положении.

До миллиона рублей на льготных условиях

Липецкому бизнесу теперь доступны кредиты под 3-5 %. Выдавать их будут с 8 по 30 сентября в рамках акции по снижению процентной ставки от областного Фонда поддержки малого си среднего предпринимательства.

– Воспользоваться акцией смогут предприниматели, которые в этом году еще не получали льготной поддержки в виде займов. Уже сейчас можно начать собирать необходимый пакет документов. Он, кстати, минимальный, а оформление происходит без комиссий, страховок и расходов по оценке залогов, – рассказал директор липецкого областного фонда поддержки МСП Дмитрий Петухов.







Ставка действительна для займа «Экспресс» на сумму не больше 1 миллиона рублей. Денежные средства можно потратить на приобретение транспорта, сельскохозяйственной техники, оборудования, товаров, сырья, материалов, оплату работ и услуг.

Узнать более подробную информацию об акции можно по телефону: +7(4742)56-20-20 Специалисты готовы проконсультировать и помочь в оформлении документов в центрах «Мой Бизнес» по адресам: Липецк, ул. Кузнечная, 8, и Елец, ул. Карла Маркса, 15.

Липчане полюбили автомобили с пробегом

Доля тех, кто собирается приобрести автомобили с пробегом в России резко выросла до 75%. На новой авто претендует лишь 25% покупателей, Липецкая область здесь не является исключением. К такому выводу пришли аналитики «Авито».

Хорошую машину сейчас ещё нужно постараться найти даже на вторичном рынке. Поэтому чуть ли не треть покупателей не поленилась ради приобретения авто приехать в другой город или населённый пункт – 38%. Для 30% купивших авто с пробегом автомобиль стал первым в жизни. Год назад таких было 26%.







За год выросли и цены – примерно на 30%, в связи с чем резко сокращается доля автомобилей стоимостью до 1 миллиона рублей.

Автомобиль Бэтмэна

Для тех, кто ищет себе подержанное авто, у «Авито» есть шикарное предложение – суперкар Lamborghini Murcielago 2008 года выпуска.







Мощность бензинового двигателя составляет 640 лошадиных сил, благодаря чему авто разгоняется до 100 км/ч за 3,9 секунды, а максимальная скорость составляет 342 км/ч. Кузов в белом цвете контрастирует с ярким оранжевым салоном. Пробег составляет всего 10 014 км. У машины был один хозяин – за границей, благодаря чему в электронном ПТС покупатель станет первым владельцем. Продавец утверждает, что автомобиль продается в полной комплектации и в идеальном состоянии.



Фото "Авито"



Murcielago переводится с испанского как «летучая мышь», что использовал Кристофер Нолан в фильме «Темный рыцарь». Именно на Lamborghini Murcielago ездил герой Кристиана Бейла в обычной жизни. Помимо этого автомобиль появлялся в игре Need For Speed: Hot Pursuit и клипе Kanye West «Mercy».

Машину уступят всего за 33 миллиона рублей.

Дорогие липчане! Если на автомобиль Бэтмена вам всё еще не хватает, то поднажмите на службе, желаем вам в этом удачи. А о новостях позаботится GOROD48. Можете быть уверенными, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Все главные новости региона появляются у нас – читайте, обсуждайте, комментируйте. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!