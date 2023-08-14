Общество

46 минут назад

В частном секторе Косыревки отключат холодную воду

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#отключения
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В частном секторе Косыревки отключат холодную воду
15 августа «РВК-Липецк» проведет плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города, без холодной воды останутся дома на пяти улицах, сообщили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 50 ст.7, 50 ст.9, 50 ст.10, 50а по улице Юношеской, частный сектор улиц Ленина, Советской в селе Косыревка. Воду подвезут по заявкам жителей. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улиц Трудовой, Большие ключи. Подвоз воды также организуют по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
76
#отключения
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