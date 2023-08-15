Шутки за 300 или как Серёга квартиру покупал

Друзья, мы решили поделиться небольшой, но очень поучительной историей о среднестатистическом Серёге из Липецка, который давно мечтал о новой квартире.

Его привлекали новостройки своим комфортным и уютным образом жизни, а также возможностью стать собственником квартиры в современном многоэтажном доме или таунхаусе. Но как это принято, в процессе поиска жилья возникало много вопросов и сомнений.

И один из главных – стоимость, которая казалась Серёге слишком высокой. Долго маялся наш герой, пока, прогуливаясь по улицам города, не наткнулся на баннер от одного из застройщиков.







И тут осенила Серёгу мысль и вспомнилась старая, добрая шутка за 300. И он сразу позвонил своему лучшему другу Саньку, чтобы поделиться информацией об уникальной находке:





Рассказав обо всём Саньку, Серёга тоже решил не упускать свой шанс и сразу воспользовался слоганом «Звони: 51-63-93».



- Здравствуйте, Вас приветствует менеджер группы компаний «Ремстройсервис», - раздался приятный голос на другом конце линии.

- Здравствуйте! Меня зовут Сергей, и я хочу сказать, что у вас очень креативная компания!, - ответил наш герой, широко улыбаясь.



Менеджер отдела продаж без лишних слов понял, о чём говорит собеседник, поэтому сразу забронировал для Сергея скидку на квартиру до 300 тысяч рублей!*



Не упусти и ты свой шанс! Скажи менеджеру кодовое слово и получи выгодное предложение!

А секрет кодового слова Серёга Вам уже поведал :)



Скорее звони: 51-63-93

Сайт: rss48.ru

Адрес: город Липецк, улица Космонавтов, 24/1



При написании статьи ни один Серёга не пострадал. А персонажи вовсе не вымышленные — Санёк и Серёга живут по соседству в одном доме, который построила креативная, строительная компания «Ремстройсервис».



Даже если Вы не планируете приобретать жильё, рекламные компании этого застройщика явно заслуживают внимания! Но лучше послушать нашего Серёгу и купить квартиру с очень выгодной скидкой!

*Период проведения акции с 01.08.2023 по 01.09.2023. Застройщик: ООО СЗ «МКД РОМАНОВО». Проектная декларация на наш.дом.рф. ID: 52019. РНС №48-13-32-2023. Подробная информация на rss48.ru. Предложение не является публичной офертой и ограничено наличием квартир. РЕКЛАМА.