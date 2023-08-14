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Липецкая вечЁрка: спасение новорожденного, сколько в регионе мигрантов и ликвидация «ЛиСы»
Сегодня, 14 августа, врачи рассказали, как впервые в регионе сделали операцию младенцу, страдающему редкой патологией, Липецкстат подсчитал мигрантов, и муниципальное предприятие «Липецкая станция аэрации» собираются ликвидировать.
Подобные операции в регионе еще не делали. Раньше, если выявляли грыжу Богдалека (врожденное или приобретенное патологическое новообразование, при котором органы брюшной полости через щель в диафрагме сдавливают легкие), маму с малышом отправляли в столичное НИИ, которое специализируется на помощи новорожденным.
Московские медики могли принять маленького липчанина только в конце августа, что было неприемлемо — за время ожидания ребенок мог умереть. Поэтому операцию решили делать на месте, ее провел детский хирург Николай Князев.
— Операция шла два часа. С помощью видеотехники и инструментария трехмиллиметрового диаметра хирург через проколы грудной клетки вернул органы пищеварения в брюшную полость, расправил спавшееся легкое, убрав, таким образом, диафрагмальную грыжу, — рассказал о сути успешно закончившейся операции заместитель главврача Сергей Раковский.
— Спасибо огромное хирургам за спасённую жизнь малыша. Хорошо, что у нас в городе есть такие высококвалифицированные врачи, — поблагодарила Лиза.
А росгвардейцы накануне вечером помогли отцу шестилетнего ребенка доставить мальчика в детскую больницу. Они его сопроводили его автомобиль с мигалками, благодаря этому врачи вовремя оказали пациенту помощь.
— Спасибо мальчикам настоящие герои! — поблагодарила Надежда.
За пять месяцев 2023 года в регион, по данным Липецкстата, чаще всего приезжали граждане Таджикистана — 453 человека. Это суммарно больше чем приезжих из остальных среднеазиатских стран. На втором месте среди мигрантов — граждане Казахстана, 185 человек, на третьем — граждане Киргизии, 110 человек.
Примерно такая же картина была и за аналогичный период 2022 года. При этом в Липецкстате отметили, что мигранты реже стали уезжать из Липецкой области.
— С таким курсом бакса скоро липчане поедут на заработки в Таджикистан, — предположил 123.
МУП «Липецкая станция аэрации» доживает последние дни. Завтра на комиссии горсовета мэрия попросит о ликвидации предприятия. Но это отнюдь не значит, что город останется без очистных сооружений. Первого апреля этого года большая часть работников МУПа уже была переведена в «РВК-Липецк», а спустя два месяца городской департамент ЖКХ передал «РВК» все имущество МУП «ЛиСА», с помощью которого проводится очистка сточных вод и их сброс в реку Воронеж.
Напомним, в прошлом году правительство области одобрило концепцию «Росводоканала» по модернизации водопроводных и канализационных сетей Липецка сроком на 49 лет стоимостью 15,9 миллиарда рублей. В этом году начнется первый этап концессии ценой в два миллиарда рублей.
Завтра в Липецке будет снова жарко. Синоптики прогнозируют до +28 градусов.
А энергетики до конца недели пообещали залатать все свои раскопки на улице Советской и полностью открыть ее для движения.
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